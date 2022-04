SLAVNI HRVATI IZA BMW-a i Lamborginija

Davor Bruketa piše za Večernji: Ne vozim od 2013. godine, ali ovo je vjerojatno najljepši auto na svijetu

Dizajn. Gdje god da se okrenuli, dizajn nas okružuje, bilo da se radi o odjeći, obući, interijeru, dizajn je naša svakodnevica. Neki od nas pridodaju mu nešto više pažnje, neki manje, no ne možemo poreći kako je dizajn donio razne inovacije u svim granama industrije, pa tako i u automobilskoj. Automobili nisu samo sredstava za prijevoz od točke A do točke B već su postali znak osobnosti. Iako automobil nemam od 2013. godine, kada mi treba posudim ga od agencije za iznajmljivanje, no nedvojbeno je kako je dizajn automobila bio i ostao privilegij najvećih ili najrazvijenijih ekonomija. Hrvatska možda nije najveća, no dovoljno smo razvijeni da i u ovoj industriji imamo ljude koji pomiču granice i o kojima svijet govori.