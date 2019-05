Asim Ugljen oprostio se od omiljene serije: ' Ćaća moj, voli te tvoj sin'

Pala je posljednja klapa serije "Na granici" Nove Tv, a od omiljene serije opraštaju se i glumci. Jednu od glavnih uloga, Antu Štiglića, igrao je Asim Ugljen. Asim je na Facebooku objavio fotografiju sa Žarkom Radićem, koji u seriji igra njegovog oca Miju Štiglića.

- Aaaaaand, it’s a wrap! Hvala svima uključenima u projekt, hvala svima što su me trpili, makar se ove godine nisam skidao gol. Bila je ovo duga i suluda avantura, no, vrijedila je svake sekunde nespavanja. Hvala svima koji su navijali za Antišu, hvala piscima što su ga pisali za me, hvala Barbari Noli što mi je bila mam’ca kakvu sam samo sanjati mogao, hvala svim kolegama što su me trpjeli u kadru, no, moja najveća hvala ide ovom ovdje čovjeku, mom ćaći po drugi put, jer bez njega to nikad nije to. Žarko Radiću, ćaća moj, voli te tvoj sin - napisao je Asim.