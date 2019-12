ANKETA Ovo je 10 najljepših božićnih pjesama. Koja je vaš favorit?

Božićno raspoloženje uvijek nam pristiže početkom prosinca, a za neke i prije. Kada krajem studenoga na radiju zasvira najizvođenija božićna pjesma glazbene dive Mariah Carey 'All I Want For Christmas', rijetko tko ostane ravnodušan.

Postavljanje lampica, kićenje božićnog drvca, spremanje prepoznatljivih kolačića, pa čak i sama vožnja po gradu u ovo vrijeme ide puno lakše dok nam u pozadini sviraju ovakvi hitovi.

I dok svatko ima svog favorita koji im najbrže podigne blagdansko raspoloženje, neki od njih su nam se svima uvukli u srce.

Mi vam donosimo 10 prepoznatljivih božićnih hitova uz koje najradije dočekujemo blagdane, a vi odlučite koja vam je najomiljenija!

1. 'All I Want For Christmas' - Mariah Carey

Naravno, lista ne može početi bez Mariah Carey i njezine 'All I Want For Christmas', koja i nakon 25 godina ruši apsolutno sve rekorde. Naime, na Spotifyju je zauzela rekord za najslušaniju pjesmu unutar jednog dana, a proteklog je tjedna oborila čak tri svjetska Guinnessova rekorda upravo s ovom pjesmom.

2. 'Last Christmas' - Wham!

'Last Christmas' objavljena je davne 1984. godine, a postala je najpoznatijom pjesmom sastava, ali i jednom od najpoznatijih božićnih pjesama uopće koju su obradili poznati brojni pjevači i glazbeni sastavi na svojim božićnim albumima. Često je čujemo i u popularnoj kulturi, posebice u filmovima i televizijskim serijama.

3. 'Let It Snow!' - Dean Martin

'Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!', poznata i pod nazivom 'Let It Snow!', pjesma je koju su napisali tekstopisac Sammy Cahn i skladatelj Jule Styne u srpnju 1945. Napisana je u Hollywoodu, u Kaliforniji, tijekom nesnošljivih ljetnih vrućina, kada su Cahn i Styne zamišljali malo hladnije uvjete. Unatoč tekstu u kojima se ne spominje nijedan praznik, pjesma se zbog zimske teme smatrala božićnom pjesmom u Sjevernoj Americi, a puštala se na radijskim postajama tijekom božićnih i blagdanskih vremena, a često su je obrađivali i mnogi poznati glazbenici.

4. 'Driving home for Christmas' - Chris Rea

'Driving home for Christmas' je božićna pjesma koju je napisao engleski kantautor Chris Rea. Prvobitno je objavljena kao jedna od dvije nove pjesme na prvom Realovom kompilacijskom albumu 'New Light Through Old Windows' u listopadu 1988., a objavljena je kao četvrti singl s albuma u prosincu 1988., gdje je dosegao 53. mjesto na UK Singles Chartu kao dio božićnog EP-a. Unatoč izvornom skromnom položaju na ljestvici, pjesma se ponovno pojavljivala u prvih 40. svake godine od 2007., kada je dosegla 33.mjesto, i uvrštena u Top 10 božićnih singlova, a dosegnula je novi vrhunac s 11. mjestom u 2018. godini. U anketi koja je provedena u Velikoj Britaniji u prosincu 2012., proglašena je 12. božićnom pjesmom.

5. 'Santa Claus is comin' to town' - Bruce Springsteen

'Santa Claus Is Comin' to Town' je božićna pjesma koju je prvi put izveo Eddie Cantor u radijskoj emisiji u studenom 1934. Prema Američkom društvu skladatelja, autora i izdavača, pjesma je 2016. proglašena najizvođenijom božićnom pjesmom u SAD-u u proteklih 50 godina. Pjesma je doživjela brojne obrade i aranžmane pjevača, zborova i glazbenih sastava. Vremenom je zbog svoje iznimne popularnosti, postala standard u božićnoj zabavnoj glazbi i često se izvodi u božićno vrijeme. Godine 1975. Bruce Springsteen snimio je rock obradu pjesme, koja se pojavila na više njegovih albuma.

6. 'Shake Up Christmas' - Train

Ovu pjesmu američkog rock benda Train svi prepoznajemo po reklami za Coca-Colu još od prije skoro deset godina. Objavljena je 1. studenog 2010. i odmah je postala božićni hit i sinonim za Djeda Božićnjaka.

7. 'Jingle Bell Rock' - Bobby Helms

'Jingle Bell Rock' američka je popularna božićna pjesma koju je prvi objavio Bobby Helms 1957. i od tada je u SAD-u jedna od najpopularnijih božićnih pjesama koja svira svake sezone.

8. 'Sretan Božić svakome' - Fantomi

Kako ne bi ispalo da Hrvati nemaju domaćih božićnih pjesama uz koje provode blagdansko razdoblje, za vas imamo par najljepših, a prva je od Fantoma 'Sretan Božić svakome' koja osvaja radijske postaje početkom prosinca.

9. 'Božić dolazi' - Srebrna krila

'Božić dolazi' pjesma je Mustafe Ismailovskog Muca, koju su njegova Srebrna krila i brojni prijatelji otpjevali 1996. godine. Njezini stihovi mlađoj generaciji nezaobilazni su na svim zabavama za božićne blagdane, no u izvođenju zagrebačkog punk rock-banda Diletanti. Pjesma je nedavno opet popularizirana u filmskom hitu 'Život je truba'.

10. 'Božić bijeli' - Dalmatino

Pjesma dalmatinske grupe Dalmatino 'Božić bijeli' izašla je prije 19 godina zajedno s njihovim albumom 'Cukar i sol' i odmah je postala svojevrsni sinonim za Božić u Hrvatskoj.