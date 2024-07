Anđelka progovorila o nezgodnoj situaciji koju je doživjela u Kastvu: 'Nemamo uvjete...'

Srpska glumica Anđelka Stević Žugić na društvenoj mreži Instagram, objavila je nezgodnu situaciju koja joj se dogodila u Kastavu, gdje je inače trebala održati predstavu. - Nakon sinoćnjeg nevremena u Kastavu, evo novih termina predstave - napisala je glumica.

- Možda na prethodnom storyju nisam bila dovoljno detaljna. Sinoć su nam nevrijeme i jak vjetar na Kastvu oborili i polomili scenografiju. Prinuđeni smo promijeniti datume izvođenja predstava jer nemamo tehničke uvjete da predstavu održimo. Hvala na razumijevanju i vidimo se - dodala je srpska glumica, najpoznatija po humorističnom serijalu "Andrija i Anđelka" koji se svojevremeno prikazivao na RTL televiziji.

Anđelka u monodrami "Što me opet snađe" opisuje kako izgleda život kada se žena odluči razvesti. Zapravo, ono što na duhovit način prikazuje u predstavi, glumica je iskusila i na svojoj koži. Ako se prisjetimo, njezin iznenadni razvod izazvao je veliki interes medija u cijeloj regiji. - Ne bih to nazvala eufemizmom interes, nego više svojevrsnom medijskom kampanjom i halabukom na koju su se neki ljudi zakačili te je čak svjesno produljivali. Ne mogu reći da čovjeka to ne dira i da se u prvi mah istinski ne zapita zašto su ljudi takvi. No kako vrijeme prolazi, dođe i do toga da samo jednostavno želi da ga ostave na miru. Zaista mislim da svatko ima pravo na privatnost i svoje izbore, ali nisam se upuštala ni u kakve rasprave, čak ni u obranu vlastite privatnosti jer bi to odmah značilo da ulazim u dijalog s ljudima čiji je stil ponašanja potpuno drugačiji od mog, a nisam mogla s njima obračunavati na njihov način - kazala je nedavno u intervjuu za časopis Story.

Foto: Instagram

- Teško je bezobraznoj i neobrazovanoj osobi reći u lice ono što zaslužuje i to ne zato što si glup, slabić ili kukavica, nego zato što ne želiš biti dio tog miljea i te atmosfere. U svakom slučaju, dok je sve to trajalo, bilo mi je važno što suštinski nije poremetilo ni jednu sekundu moga života, ni jednu emociju, niti je u pitanje dovelo bilo koji stav ili odluku. Kao što sam rekla, velike odluke ne donosim naprečac, slušam svoje srce i zbog toga sva ta događanja, hvala Bogu, a to mogu zahvaliti i zrelosti i promišljanju, nisu ni na sekundu ušla u našu kuću, u našu svakodnevicu, u naše razgovore. Nije to bilo dječje ignoriranje neugodnosti, nego zaista ništa od toga nije utjecalo na naše obiteljske odnose. Sve je prošlo mimo nas - dodala je glumica.

Prošle je godine na svijet donijela kćer imena Čarna, a otkrila je i kako se malena te njezin sin Jakša iz prijašnjeg braka slažu. - Generalno mislim da se djeca rađaju sebi, a ne bakama i djedovima ili braći i sestrama pa nisam imala nikakva očekivanja od Jakše, a još manje od Čarne. Na moju najveću sreću na svijetu, oni se obožavaju. Kada u sobu uđe brat, bebi svi postajemo nevažni, a on zbog njezine fascinacije dobiva krila i osmijeh oko glave - dodala je.

