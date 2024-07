VIDEO Melania Trump za malo prasnula u smijeh na nastupu poznatog glazbenika

Snimka na kojoj se supruga kandidata za američkog predsjednika Donalda Trumpa, Melania Trump - pokušava doslovce ne nasmijati, nesvakidašnjem nastupu Kida Rocka na Republičkoj nacionalnoj konvenciji (RNC) postala je baš pravi viralni hit.

Inače, bivša prva dama, a koja se držala podalje od predizborne kampanje svog supruga, iznenadila je mnoge pojavivši se na konvenciji pa su se mnogi zapitali želi li uopće ona biti tamo. Nisu im promaknule ni njezine čudne, po malo nesvakidašnje reakcije na nastup poznatog glazbenika. Američki glazbenik Kid Rock, pravog imena Robert James Ritchie otvoreni je Trumpov pristaša, a na pozornici je izveo svoju pjesmu "American Bad A**".

Naime, kada je počeo pjevati, kamera je uhvatila 54-godišnju Melaniju, a čiji je izraz lica naizgled govorio više od tisuću riječi... Melania je sjedila u crvenoj haljini napućenih usana, a činilo se kao da pokušava suspregnuti smijeh. "Melania Trump koja se pokušava ne nasmijati Kid Rocku najsmješnija je stvar koju sam ikada vidio", glasio je jedan od komentara na X-u, bivšem Twitteru.

"Taj isječak Kida Rocka i zumiranje Melanijine reakcije je čisto savršenstvo", dodao je drugi. "Melania ne može vjerovati da je ovdje. Kid Rock? Amber Rose? Hulk Hogan? Dana White? Kakva gomila gubitnika", glasio je treći komentar. "Stojim odmah ispod lože obitelji Trump i nitko ne uživa u ovom nastupu Kid Rocka više od JD Vancea. No, čini se i da nitko ne uživa manje od Melanije Trump", komentirao je viši dopisnik NBC Newsa s Capitol Hilla koji je također prisustvovao konvenciji.

Video koji je postao popularan na društvenim mrežama pojavio se neposredno prije nego što je američki predsjednik Joe Biden objavio da se povlači iz predsjedničke utrke. Ostaje nam vidjeti kako će se razvijati utrka za američkog predsjednika i tko će osvojiti izbore...

Melania Trump trying not to laugh at Kid Rock is the funniest thing I’ve ever seen pic.twitter.com/DmN2bBaoaI