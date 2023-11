Ana Rucner u rijetkom izlasku s dečkom: Ranije su se skrivali, a nedavno su proslavili treću godišnjicu

Organizatorice događaja i modne agentice, Sanja Bjedov i Tamara Roglić proslavile su u zagrebačkom restoranu Casablanca 25 godina uspješne suradnje uz brojne uzvanike. S njima su došli slaviti i brojni poznati Hrvati kao što su glazbenici Kristijan Rahimovski, Amir Kazić leo, Sebastijan Popović, Marina Tomašević, bivše misice Natalija Prica i Annie Šukunda Gavrilović, glumica Anja Šovagović Despot, bivši mister Dino Bubičić, a podržala ih je i poznata violončelistica i glazbenica Ana Rucner koja rijetko viđamo u javnosti s emotivnim partnerom bubnjarem Markom Duvnjakom. Oboje su se modno uskladili.



Ana je od glave do pete odjenula crno te je monotoniju razbila kožnom jaknom i crnim šljokičastim čizmama, a Marko je uz crnu košulju i čizme odabrao traperice. Ako se prisjetimo, najpoznatija domaća violončelistica u vezi je s Marko otprilike tri godine. S 30 godina starijim bivšim suprugom i glazbenikom Vladom Kalemberom ostala je u odličnim odnosima, a zajedno imaju i sina Dariana. U braku su bili od 2006. do 2014. godine. Poznato je da je Kalember u odličnim odnosima i s njezinim novim odabranikom Markom te ponekad svi troje zajedno znaju nastupati. Ona je pak o bivšem suprugu uvijek govorila sve najbolje, a nekoliko godina nakon razvoda rekla je da će ga uvijek voljeti. - Meni je žao što to nije pravilo, već iznimka. Navikao sam u životu da ništa nije vječno. Živimo u vremenu kada se stvari ne popravljaju, već se samo bace, tako je i s brakom. To više nije tabu-tema. Uvjeren sam da bi se svaki brak kad-tad raspao, ali, jednostavno, rok trajanja mu je duži od životnog vijeka pa su ostali skupa do kraja života, a ne do kraja braka - komentirao je Kalember.

Foto: PR



Podsjetimo, violončelistica je u veljači ove godine provela mjesec dana na čarobnoj Jamajci gdje je uživala sa svojim partnerom Duvnjakom - daleko od svih. Ondje je proslavila svoj jubilarni 40. rođendan daleko od svakodnevice okružena pijeskom, palmama, koktelima i dobrom energijom. Tada je u razgovoru za Story komentirala kako nikamo ne putuje bez svog violončela, a na tom karipskom otočju je već uvelike stvorila kontakte i veze za buduće profesionalne suradnje.



- Prvi sam put ovdje došla 2019. godine na nekoliko dana odmora kod svog prijatelja iz Hrvatske koji u Ocho Riosu iznajmljuje svoju predivnu vilu. Odmah sam se zaljubila u ovo mjesto. Kako je ubrzo počela pandemija, putovanja nisu bila moguća. Nakon poduljeg vremena, krajem prošle godine dobila sam priliku vratiti se. I jesam. U vrlo kratkom roku, u siječnju ove godine vratila sam se ponovno zato što sam se ovdje povezala s ljudima iz glazbene industrije te počela raditi na jednom velikom i zanimljivom projektu. Tako je ovaj treći posjet Jamajci više poslovan, a s obzirom na to da je ispao itekako uspješan, vraćat ću se ovamo češće. Jamajka je inače mjesto koje se teško može opisati riječima, čak ni fotoaparat ili kamera ne mogu prenijeti ono što uistinu jest. Ovo mjesto treba doživjeti, ono te zove da se vratiš! Nikad nisam imala slobodu planirati putovanja za odmor niti sam igdje išla isključivo na odmor. Uvijek sam putovala radno, s violončelom. Tako sam prošla cijeli svijet, što je predivno, ali ne mogu se pohvaliti da sam baš putovala nekamo da bih uživala kao turist.

VEZANI ČLANCI:

Odlazak na Jamajku za mene je presedan, makar sam i ovdje prošle godine ponijela violončelo, ono elektroničko koje možeš prebaciti preko ramena i unijeti u avion kao ručnu prtljagu. Jer za mene putovanje bez mog instrumenta nije opcija, jednostavno mora biti pokraj mene. Zahvaljujući takvoj odluci, ovdje sam pokrenula nove suradnje i projekte. Prvo sam istražila tržište, a sada lagano postajem dio njega - rekla je Ana preplavljena emocijama zbog života na Jamajci. Iako je ova glazbenica maksimalno fokusirana na svoju karijeru i ne voli baš komentirati privatan život, osim što je proslavila 40. rođendan daleko od obitelji i prijatelja, sa svojim partnerom i kolegom bubnjarem provela je Dan zaljubljenih na ovom očaravajućem putovanju koje će, sigurni smo, još dugo pamtiti. - Valentinovo je za mene dan kao i svaki drugi, samo je atmosfera ponešto drukčija jer se on oduvijek materijalno favorizira. Provela sam ga baš kao i svoj rođendan, ukopana u pijesak i s kavom u ruci te sam u tišini svog srca izmolila zahvalu sv. Valentinu jer je to na prvome mjestu njegov blagdan, njegov dan - objasnila je lijepa Ana.

Jasna Zlokić otkrila koju pjesmu joj je bilo neugodno pjevati pred svećenicima: 'Ja to maknem, a to je u biti bila njihova himna'.