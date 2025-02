Ana iz 'Gospodina Savršenog' otkrila kako je njena mama reagirala na show, objavila poruke koje joj šalje

Ana Kolinger koju gledamo u showu 'Gospodin Savršeni' mnogim gledateljima jedna je od omiljenih kandidatkinja ove sezone. Aktivna je na društvenim mrežama, a sad je pokazala kako je njena majka reagirala na sudjelovanje u showu. Kolinger je objavila WhatsApp poruke koje joj je mama slala dok je gledala jednu epizodu. - Kako se ja nasmijem tebi u ovom 'Gospodinu Savršenom'. Umirem od smijeha - napisala je Ani mama u jednoj od poruka te dodala da je 'bolja od serije Prijatelji'. -Ako se hoću razveseliti gledat ću tvoje emisije. Baš si prirodna - pisala je ponosna gospođa.

Podsjetimo, kandidatkinja je prije četiri godine doselila u Zagreb sa sela. Nedavno je za Net.hr otkrila pojedinosti o životu na farmi. ''Moj prijašnji život na selu u potpunosti se razlikuje od toga kako trenutno živim. Najveća razlika je u tome što ranije nisam imala pravo na izbor - morala sam jako puno raditi na farmi i sve moje ostale obaveze i želje su pale u drugi plan'', izjavila je, te otkrila da radi o d 18. godine.

''Od svoje 18. godine živim samo s mamom i sama se financiram. Zbog toga sam uz fakultet morala raditi po nekoliko poslova odjednom kako bi mogla pomoći mami i priuštiti si život u Zagrebu'', dodala je, te napomenula da joj je osjećaj mira najveće iznenađenje samostalnog života. ''Neprocjenjivo je imati slobodu izbora i to ne bi mijenjala ni za što, makar morala raditi i pet poslova uz fakultet!", nastavila je pa se osvrnula i na show i život u vili:

"Život u vili je u najmanju ruku dinamičan. Koliko god je zabavno družiti se s toliko zanimljivih djevojaka, osjete se tenzije kad god neka od nas ode na spoj. Što se više zbližavamo, to je teže boriti se za istog muškarca", zaključila je.

Inače, Ana dolazi Jastrebarskog, no već četiri godine grad Zagreb njezin je novi dom. Odrasla je na farmi uz stvarne izazove života na selu - naučila je biti uporna i vrijedna i sve to oblikovalo je njezin karakter jer se od malih nogu naučila nositi s odgovornosti.Sebe opisuje kao borca - odlučnu i samopouzdanu osobu koja je sigurna u svoje vrijednosti. Kaže da voli mir, ali i da nije sklona toleriranju neprimjerenog ponašanja pa nema problema izraziti svoje mišljenje kad to smatra nužnim.

Iza 22-godišnje Ane jedna je ozbiljna veza, iz koje kaže da je izašla mudrija i sigurnija u ono što traži u ljubavi. Za nju su ključni elementi ljubavnog odnosa pozitivna energija, pažnja i zajednički trenuci ispunjeni smijehom i bliskošću. Priznaje da joj je fizička privlačnost važna, no sanja o odnosu koji će se razvijati polako, uz dozu romantike i strasti. Lijenost je osobina zbog koje bi odmah izgubila interes za nekog muškarca, a mamine sinove radije zaobilazi jer vjeruje da zrela veza zahtijeva samostalnost i partnerski odnos.

Rekla bih da jesam 'materijal za suprugu', barem su mi tako rekli. Uz to bi uvijek bilo pitanja: znaš li kuhati, pospremati, čistiti... Mislim da je wifey material cijeli paket, a ne samo to znaš li kuhati i čistiti", kaže Ana koja želi vezu koja se temelji na ravnopravnosti i jednakim vrijednostima.

