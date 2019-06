12 novih dokumentaraca o Drugom svjetskom ratu

Kanal Viasat History na poseban način obilježava 80 godina od nacističke invazije na Poljsku. S čak 12 dokumentarnih emisija i serijala dotaknut će se ključnih događaja Drugog svjetskog rata, globalnog sukoba koji je iz temelja izmijenio svijet te je i danas predmet rasprava. Jer, nikada do tada nije se radilo o ratu uništenja, sukobu s tako poraznim omjerom civilnih žrtava u odnosu na vojne. Nikada čovječanstvo nije vidjelo sukob kojemu je, između ostalog, cilj bilo i uništenje ne jednog nego nekoliko naroda na tlu Europe. I danas, gotovo 75 godina nakon završetka, Drugi je svjetski rat ‘tiražna roba’, knjige o nacistima i svemu što se njih tiče čitane su, kao što su i dalje gledani filmovi i serije te dokumentarci koji se tiču tih tragičnih događaja. Guy Walters, povjesničar i novinar kojega često vidite u povijesnim dokumentarcima na Viasat Historyju, rekao nam je zašto misli da je ta tematika tako popularna u Velikoj Britaniji, a odgovor je primjenjiv i na druge zemlje, na Hrvatsku također. – Svastika je izgledom vrlo snažno znakovlje, to se jednostavno ne može poreći. Također, hladni rat nije zapravo bio britanski rat. Bili smo dijelom u tome, ali to je ipak bio sukob Amerikanaca i Sovjeta. Tako se ne identificiramo s hladnim ratom. Nismo imali izravan sukob s komunizmom pa je stoga teško očekivati da bi se sličnim serijalom o hladnom ratu postigla ista gledanost kao ovim o Drugom svjetskom ratu. Isto tako, svakako je bila dobra stvar što smo porazili naciste i na to možemo biti ponosni.

Foto: Viasat History

Također se radilo o istinskim zločincima koji kao da su došli iz stereotipa filmova o Jamesu Bondu, željeli su ovladati svijetom. Bila je to jedna velika priča – kaže britanski povjesničar. Znači, već ovog mjeseca možete na Viasat Historyju gledati “Drugi svjetski rat – Bitke za Europu”, program donosi uvjerljive i konačne priče o bitkama koje su se vodile da bi se zapadna Europa oslobodila od nacista. Tu su i “Ratišta”, serija koja podiže veo s tajni koje okružuju velike bitke 20. stoljeća. U srpnju slijede “Lovci na naciste” koji opisuju jednu od najvećih istinitih detektivskih priča u povijesti, a u kojima odabrana skupina tajnih agenata i osvetnika lovi neke od najgorih zločinaca u povijesti i napokon ih privodi pravdi. S premijerom 9. srpnja u 22 sata slijedi “Slijetanje na Mjesec i nacisti”. Neil Armstrong bio je prvi čovjek koji je stupio na Mjesec, što je također bio uspjeh više od stotinu njemačkih djelatnika NASA-e, no priča o uspjehu obavijena je tamom: mnogi od njih imali su nacističku prošlost. Četvrtog kolovoza u 20.50 slijedi posebno zanimljiv “Dan kad je umro Hitler”. Godine 1948. kružile su glasine o tome da je Hitler živ i mnogi su se bojali njegova povratka. Nürnberškog suca Michaela Musmannoa te su glasine toliko razbjesnile da je jednom zauvijek odlučio dokazati da je Führer mrtav, ispitujući one koji su s Hitlerom bili tijekom posljednjih trenutaka u bunkeru, uključujući vođu Hitlerove mladeži Artura Axmanna, Hitlerovu tajnicu Traudl Junge i ađutanta Barona von Loringhovena.

Foto: Viasat History

Te su snimke ležale zaboravljene 65 godina, dok 2013. nisu otkrivene u arhivu u Pittsburghu. Ta izvanredna svjedočenja nikad nisu viđena izvan Njemačke i prvi će put biti prikazana u ovom dokumentarcu koji forenzički analizira posljednje sate, dane i minute Führerova života. Nakon toga ide “Rise and Fall: The Turning points of WWII” u kojem se opisuje uspon i pad Trećeg Reicha od prvog ispaljenog metka do gljive atomske bombe. Gledamo priču koja se dotiče praktički svakog kontinenta s najvažnijim događajima koji su ključno utjecali na tok Drugog svjetskog rata, opisano ih je čak 50 u ovom intrigantnom serijalu od šest epizoda. S premijerom 11. kolovoza u 21 sat vidjet ćemo dokumentarac “Otok Adolf” u kojem forenzička arheologinja Caroline Sturdy Colls otkriva istinu o jedinom nacističkom konclogoru na britanskom tlu te Churchillovu ulogu u zataškavanju te tajne koja se od javnosti skrivala 70 godina. Dokumentarac “The Royals, the British Aristocrats and the Nazis” na programu je 16. kolovoza u 22.15.

Foto: Viasat History

Riječ je o priči koja prati kontroverzu oko britanske kraljevske obitelji koja je bila simbolom otpora protiv nacizma, a prikazuju se i dokazi zbog kojih je kralj Edward VIII. koji je ranije abdicirao skoro vraćen na prijestolje zahvaljujući Hitlerovoj pomoći. No je li on doista bio toliko zainteresiran za prijestolje da bi počinio veleizdaju i koja je bila uloga njegove supruge u toj igri ljubavi i moći? U dokumentarcu ćete moći vidjeti kontroverzne dokumente i snimke koji dokazuju da su kuća Windsor i vodeći britanski aristokrati imali simpatija za naciste i nacionalsocijalizam. U rujnu ćemo gledati “Najveće događaje Drugog svjetskog rata u boji”. Serija u čak deset nastavaka prikazuje deset najvažnijih događaja rata u restauriranim i koloriranim arhivskim snimkama, a uz pomoć niza istaknutih povjesničara prikazat će vam Drugi svjetski rat na način na koji ga do sada niste vidjeli. U listopadu slijedi Drugi svjetski rat u brojevima, serijal u osam epizoda. Veliki rat je rat brojeva, ljudi, streljiva, oružja, zrakoplova; količina znači razliku između pobjede i poraza, a prvi put u povijesti sve je zabilježeno do najsitnijih pojedinosti. Studeni donosi “Ratne tvornice – Tajnu povijest Drugog svjetskog rata”. Riječ je o pričama koje do sada nisu ispričane kroz kadrove koji nisu do sada viđeni. Gledat ćemo autentičnu priču o tome kako se Drugi svjetski rat vodio do pobjede kroz arhivske snimke, grafike, priče povjesničara, inženjera i vojnika koji su u svemu sudjelovali. U prosincu ide “Zaljubljena u Adolfa Hitlera”. Afera Adolfa Hitlera i Eve Braun bila je puna ljubavi i očaja te je trajala do njihove smrti. Ovaj dokumentarac prvi put prikazuje Hitlera i njegov privatni život iz gledišta njegove ljubavnice.