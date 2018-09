Zašto HDZ više boli pobunica u Vukovaru od iseljenja deset posto stanovnika?

Tjedan dana nakon što je vukovarski gradonačelnik Ivan Penava objavio da će za mjesec dana povesti prosvjede protiv institucija države u kojoj je na vlasti HDZ, u vrhu stranke i u Vladi još uvijek traje neviđeno uzbuđenje i dramatika. Kako je moguće da se moćni premijer i šef stranke Andrej Plenković i svi glavni lideri HDZ-a, Jandroković, Brkić sada osjećaju kao da se Hrvatskoj približava uragan Florance koji, za razliku od onog u Americi, ovdje raste, ne popušta i već ulazi u uragan IV. kategorije?

Takva dramatika naravno pokazuje koliko je zapravo krhka, a ne snažna i Plenkovićeva vlast u HDZ-u i HDZ-ova u državi. Jer u normalnim prilikama što god da poduzme “krivoga” jedan provincijski HDZ-ov gradonačelnik, a koji je u stranci daleko od prvog ešalona koji odlučuje, to ne bi smjelo imati gotovo nikakvog utjecaja na statiku stranke. No, Penava je naprotiv dobrano potresao tu statiku, pa se sada cijela konstrukcija trese već na, realno, povjetarcu.

Pripadnici HOS-a prosvjeduju ispred središnjice HDZ-a

[video: 26738 / ]

Rezultat je to propasti Plenkovićeva eksperimenta dezideologizacije HDZ-a. Kad je on preuzeo HDZ, on je dosta jasno rekao da ga ne zanimaju ideologije ni ideološke borbe, da je ideološki faktor nevažan te da će on ekonomijom prevladati ideološke razlike. Na papiru, ta teza je zvučala dobro, no nakon dvije godine “terena”, pokazala se krivom. Plenković je u dvije godine od HDZ-a stvorio gulaš ili paprikaš bez papra, soli i paprike. Bez začina, dakle, stranku bez okusa. U tom svom naumu on se fajtao s nositeljima ideologije, u pravilu s konzervativcima i nacionalistima.

Prvo se riješio radikalnih Hasanbegovića i Esih, potom konzervativnog Mosta kao strateškog partnera, udaljio je političkog i međunarodnog tajnika Stiera i Kovača, nedavno ortodoksnog dinosaura Milinovića, a sada razmišlja bi li maknuo ili ukorio buntovnika i svjetonazorski desnog Penavu. I time je, kako bi rekli u narodu dotjerao cara do duvara. Njegova teorija o kresanju onih s jakim ideološkim predznakom mogla je uspjeti da je u jednadžbi profunkcionirala i ona druga forma, o ekonomiji. Međutim, Plenkovićeva Vlada podbacila je u tom drugom dijelu formule, nije se dogodio ekonomska eksplozija i takav rast standarda. Pa mu sada dolazi na naplatu to eksperimentiranje s dezideologizacijom HDZ-a. Nije on prvi lider koji je to pokušao učiniti, no svi su prijašnji eksperimenti propali i u pravilu su došli glave liderima koji su od HDZ-a napravili “nejestivu”, bezokusnu političku stranku.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Plenković je, međutim, vrlo vješt stranački birokrat i, shvativši što se događa, on sada gotovo nutka svoja dva svjetonazorski desna kviska u Vladi, ministre branitelja Medveda i obrane Krstičevića, da spašavaju stvari. Nutkao bi, vjerojatno, i Kuščevića da se javno angažira, međutim on je nakon žestokog aktivizma oko prihvaćanja Istanbulske konvencije neupotrebljiv jer je potpuno razočarao svjetonazorski desne birače i članove stranke. Plenković će po svemu sudeći nastaviti vješto ploviti, no očekivati je da će se umnažati napadi na njega jer će prosvjeda zbog dezideologizacije HDZ-a biti sve više. Jer ako je išta sigurno u HDZ-u, onda je sigurno da ta ideološka škopljenja rezultiraju – suprotnim. Car će, dakle, prijeći duvar (zid), ali pojavit će mu se brzo novi.

Sve je ovo, naravno, važno za HDZ i važno za Vladu, ali sigurno puno manje za ljude. Dogodilo se, nažalost, da ta, dakle prilično nevažna borba unutar HDZ-a, zaokupi cjelokupnu pozornost medija i javnosti. Pa je tako puno važnija tema prošla potpuno ispod radara. Državni zavod za statistiku u trenutku kad je Penava drugi put dolazio Plenkoviću po packe u Zagreb, zbrojio je i objavio konačne službene brojke o iseljavanju Hrvata od prijma u EU.

U četiri godine iselila se 131 tisuća ljudi, Vukovarsko-srijemska županija izgubila je 9,5% stanovništva, Sisačko-moslavačka 8,7%, Požeško-slavonska 8,2%, Brodsko-posavska 7,8%, Virovitičko-podravska 7,2%, Ličko-senjska 6,9%, Osječko-baranjska 6%, a gotovo toliko i Karlovačka županija, te Šibensko-kninska zamalo 5%. Prošle je godine otišlo najviše ljudi, a iz dvije istočne slavonske županije iz svake je otišlo po 5100 stanovnika. Činjenica da je rekordni bijeg stanovništva zabilježen u tzv. HDZ-ovim županijama trebala bi u normalna vremena upaliti sve alarme u vrhu HDZ-a i u Plenkovićevoj Vladi. Nevjerojatno je da su dobili nesanicu već i zbog najave organizacije neke male političke pobunice na istoku Hrvatske a da im istodobno stvarne brojke o opustošenosti države nisu pobudile ama baš nikakvu reakciju. Nadrealno.

