Medved pozvao Ivana Penavu i braniteljske udruge na zajednički sastanak

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved pozvao je u četvrtak na razgovor predstavnike braniteljskih udruga koje podržavaju najavljeni prosvjed protiv šutnje hrvatskih institucija o problemu nerješavanja ratnih zločina u Vukovaru i traže očitovanje Milorada Pupovca o Domovinskom ratu.

Medved je nakon Vladine sjednice izjavio da je danas razgovarao s predsjednicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata te ih je pozvao na sastanak na kojem će analizirati pitanja izrečena tijekom njihove konferencije za novinare.

To je mjesto gdje se s nadležnim tijelima rješavaju pitanja i iznalaze rješenja kao što je to učinio kolega Davor Božinović prije nekoliko dana s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom, rekao je Medved novinarima.

Na novinarsku napomenu da Penava nije odustao od prosvjeda, Medved je ponovio da poziva udruge proistekle iz Domovinskog rata i Penavu da se ta pitanja rješavaju u za to predviđenim prostorima i sa za to nadležnim tijelima.

"Pozivam ih da dođu u Ministarstvo hrvatskih branitelja i sva druga tijela u cilju pronalaženja rješenja i konkretnog prepoznavanja bitnih područja koja su ovih dana aktualna", kazao je.

Novinari su pitali Medveda i za zahtjev udruga za održavanjem tematske sjednice u Hrvatskom saboru na kojoj bi se raspravljalo o odnosu Pupovca i SDSS-a prema Domovinskom ratu, na što im je odgovorio da će o tome odlučiti nadležna saborska tijela.

Upitan je li to napad na vladajuću većinu, s obzirom da je Pupovac jedan od onih koji čine tu većinu, Medved je rekao kako to ne smatra napadom, već je to "traženje rasprave na tu temu i o tome će odlučiti Hrvatski sabor".