Uhićeni su drugorazredni, no što ako priča s vjetrenjačama ide u vrhove SDP-a, HDZ-a, HNS-a?

Serijska uhićenja, makar i drugorazrednih pa i trećerazrednih HDZ-ovaca i HDZ-ovki, bit će, naravno, negativna propaganda za tu stranku, koja ionako pred ove parlamentarne izbore nije više u savršeno povoljnoj situaciji, nego sve više drhti od mogućnosti da rat na desnici završi tako da pobjedu odnese, ni kriv ni dužan, Bernardić sa svojim trabantima.

Oni već slave, cokću, daju si pet i misle kako će im ovaj poklon s neba pojačati pozicije i argumente protiv korupcijom zatrovanog Plenkovićeva HDZ-a. No što ako je priča tek na početku, tek skidanje prvog vela, a nastave li se skidati velovi, pokaže se da priča o ovim vjetrenjačama, dakle, poslu vrijednom gotovo dvije milijarde kuna, traje već sedam godina, da je započela u vrijeme SDP-ove Vlade Zorana Milanovića, da je unutar nje naročitu brigu za projekt iskazivao HNS-ov lider i tadašnji ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak, a da su već i u toj Vladi trajali interni sukobi oko kočenja ili pogodovanju tom investitoru? A da je potom sve to isto nastavljeno, samo s drugim akterima, prije svega u Vladi HDZ – Most.

Zanimljivo, s pričom o investitoru ovih vjetrenjača završila je jedna od posljednjih sjednica Vlade Zorana Milanovića, pred parlamentarne izbore 2015., davanjem novih megavata pogodnosti investitoru, a predizborna kampanja 2020. trebala bi, dakle, započeti opet pričom o istim vjetrenjačama i istom investitoru. Te, sada već možemo reći, “uklete” vjetrenjače bile su jedan od predmeta raspada Mosta i HDZ-a, jer su Mostovi ministri Panenić i Dobrović investitoru naložili izradu studije utjecaja na okoliš pa mu je prijetilo još godinu dana birokratiziranja prije no što s vjetrenjačama krene dalje. No kada su mostovci izbrisani iz Vlade, ta je obveza šaptom pala, jer ju je 2017. poništio aktualni ministar Tomislav Ćorić. Za Panenićeva mandata DORH se, pak, zainteresirao i oduzeo je sve takve ugovore Ministarstva gospodarstva vezane za investicije u vjetroelektrane.

Objašnjavao je tada Panenić spornom odluku iz listopada 2015., kad je povlaštena cijena tarifnog sustava spuštena i ostavljen prostor da se do 31. prosinca ugovori posao za vjetroelektrane po posebnim cijenama, što je “minutu prije ponoći” iskoristio investitor u sada inficiranom slučaju.

Zanimljivo je i da je po Vrdoljaku prvi zbog vjetroelektrana i tih davanja novih pogodnosti u zadnjoj minuti udario njegov ex-šef Radimir Čačić, jer da će tim zahvatom država Hrvatska biti oštećena za 910 milijuna kuna. I nakon svega tek su pred kraj došli mali mišići, HDZ-ovci i HDZ-ovke, koji su osumnjičeni da su i oni htjeli gricnuti dio tog velikog sira s puno rupa. Predmet istrage, što zvuči dosta apsurdno ako se zna da se ovdje govorilo o stotinama milijuna kuna koje su se možda zavrtjele na štetu svih nas, sada je – 45 tisuća eura. Ako se pokaže da je time maknut tek prvi veo, a onda se krene u razmatanje sljedećih šest velova, onda dobro. No ostane li sve na “sitnežu”, to će biti znak da je ovdje ipak riječ o političkoj igri koja bi se na kraju mogla pokazati i riskantnom.

Što je čudno u ovim uhićenjima? Bez obzira na to što se kaže da pravna država funkcionira onda kad se nešto sazna i dogodi, s obzirom na dosadašnju praksu nećemo se moći oteti dojmu da svi čimbenici znaju da se za pet tjedana u Hrvatskoj odigravaju ključni parlamentarni izbori. Posljedično, dakle, svi su akteri ove priče svjesni da će uhićenja sitneži HDZ-a utjecati na izborne rezultate.

Prema iskustvu HDZ-ove premijerke Jadranke Kosor, u čijem je mandatu nakon pada Sanadera isto tako pred izbore pokrenut sličan niz uhićenja i dizanja optužnica zbog korupcije i gospodarskog kriminala, ta se kampanja razbila o glave HDZ-u. I HDZ je izgubio izbore. Sada će svi reći lakonski, pa takve se stvari ne tempiraju pred izbore, misleći naravno da takve stvari pokreće Vlada, pa se čude zašto bi to Plenković dozvolio. Sad, ima tu nekoliko teorija, da Plenković nije znao što se sprema, da se on tu malo zaigrao ili da smatra da će mu takva čistka osvjetlati obraz pred izbore ili je, pak, na ovaj način predao poruku Milanoviću da se sjeti priče o vjetrenjačama koja je bila dotakla i njemu bliske ljude.

Ako si ovu akciju HDZ želi pripisati kao dokaz da smo svi jednaki pred zakonom, pa i članovi njegove stranke, onda je jako važno kako će i tko će to predstaviti javnosti. U protivnom će se priča o HDZ-ovim drugoligašima i utrci za ne baš EuroJackpot od 45 tisuća eura obiti isključivo HDZ-u o glave.Kako je priča o vjetrenjačama puno krupnija, što dokazuje i činjenica da se repovi provlače već kroz dvije i pol vlade, moglo bi se pokazati da bi nekako svima zapravo pasalo da se sve do izbora zadrži na ovoj sitneži. Premda ova priča zaslužuje nastavak. Može i nakon izbora.