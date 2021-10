Tito mi je za 'Spomenik alkaru' rekao da je ideološki dobar, a Krleža da sam mladi Michelangelo

Svjedok vremena, sinjska kiparska legenda Stipe Sikirica (88), uz čašu bevande koju nije ni dotaknuo, iznio je za Nedjeljni Večernji svoju životnu priču prepunu anegdota. Od Zvekana i Tita sve do Meštrovića i Tuđmana. Od krpenih lopti u Trilju iz tridesetih godina prošlog stoljeća do Luke Modrića dvadesetih ovog stoljeća. Od majke Jele do praunuka Nike. Sinjanin pun života, čovjek koji je u rodnom selu Jabuka pokraj Trilja promijenio četiri države, naslonjen na štap će reći: