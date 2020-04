Poruka Vladi: Odmah treba ukinuti blokade računa građana!

Ne vjerujem ni u jednu od teorija zavjere koje ovih dana u dosad nezapamćenoj svjetskoj dokolici bujaju društvenim mrežama. Ne zato što nijedna nije nemoguća, nego možda baš zato što su (gotovo) sve sasvim moguće.

U neočekivanom višku vremena mogao bih detaljno osmisliti prstohvat neovisnih teorija zavjere koje bi jedna drugoj bile posve suprotstavljene. Je li Xi, htijući rušiti Trumpa, išao tako daleko da je žrtvovao vlastite građane? Ruše li Ameri Kinu kako ne bi preuzela primat u svjetskom gospodarstvu, pa im se igračka (opet) otela kontroli?

Ili možda Putin pokušava ubiti tri muhe jednim udarcem (treća je, naravno, EU)? Je li sve urota pohlepnih farmaceuta koji će pokušati naplatiti cjepivo koje su u potaji već razvili (zaboravljajući da više zarađuju od lijekova za kronično bolesne ljude)? Jesu li za sve krivi ljudi-gušteri koji nas istovremeno zaprašuju chemtrailsima i 5G signalom, pokušavajući desetkovati svjetsku populaciju (a pripremajući u potaji armiju robota koji će raditi za nih)?

Možda neka globalna imperija u zasjedi vreba svjetske demokracije, kivna na osobne slobode? Pokušavaju li zli bankari resetirati sustav prije no što se očekivano raspadne sam od sebe? Ili su, kao što reče jedan moj kolega, zapravo iza svega - proizvođači WC papira? Qui bono? Tko dobiva? Možda sve oni zajedno? Naravno, nešto lakši je odgovor - tko gubi. Naravno, ni za trenutak neću odbaciti spoznaju da su neki duboki kružoci u stanju sasvim bezbrižno otvoriti i najtežim lancima okovanu Pandorinu kutiju, ako vjeruju da će to poslužiti njihovim interesima te da se mogu s profitom neke vrste nekažnjeni izvući.

No, Boga da zaludu ne uvlačim u ove igrice, jednako je tako moguće da smo posve slučajno, ali u dosljednoj tvrdoglavosti u iskušavanju svih mogućih slučajnosti sve do krajnjih granica, još jednom aktivirali jedan od skrivenih mehanizama kojim se majka priroda brani od najveće napasti na ovom planetu. A to nisu skakavci, kuga ni korona, već - čovjek. A čovjek će čovjeku biti - čovjek. Onaj kojemu ništa ljudsko nije strano, kako Dobro, tako i Zlo. Ne trebaju nam u ovoj priči vukovi. Dovoljno je među nama ljudskih predatora. Kao i ljudskih strvinara. Korona već otkriva njihova prava lica. Ali isto tako ćemo u sebi otkriti potencijale zbog koji ponekad stavljamo veliko Č na riječ čovjek.

Da, ovo razdoblje mokri je san svih totalitarista jučer, danas i sutra. Idealna platforma za testiranje svih mogućih totalitarnih rješenja. Pod krinkom očuvanja sigurnosti, u borbi protiv nevidljivog virusa izvesti vojsku s dugim cijevima na ulice? Ograničiti ili čak suspendirati parlamentarnu demokraciju? Na neodređeno vrijeme odgoditi izbore, produljiti mandat tehničkih vlada i dati im apsolutne ovlasti? Masovno pratiti ne samo prijestupnike, već nacije u cijelosti? Svakog stanovnika unaprijed gledati kao potencijalnu opasnost i vjerojatnog prijestupnika? Već učinjeno! Što je, najgore, virus daje savršeno racionalno objašnjenje za sve te poteze inače dostojne južnoameričkih hunti. Ili naše bivše države.

Čak i ako se za nekoliko mjeseci vratimo u privid uobičajene kolotečine, više ništa u potpunosti neće biti isto. Sve da se vratimo u iste granice ekonomskih, osobnih i inih demokratskih sloboda, to neće biti stidljiva reakcija puževih rogova, ne, te granice u međuvremenu će biti višekratno ne samo prijeđene, već i nesmiljeno pregažene, što znači da u budućnosti više neće biti to što su bile - granice. Preporuke dobrog ponašanja, zastarjeli bonton, u najbolju ruku. Budućnost nam u ovom trenutku visi o niti. Američkoj niti. Pomolimo se da korona u SAD-u bude svladana brzo i efikasno, jer, ako ne bude, ako Trump ne obavi "dobar posao", kako se sam izrazio, odnosno ako "kineski virus" odnese znatno više od 200 tisuća američkih duša, loše nam se svima piše.

To će biti uvod u posvemašnji lom globalnih odnosa kakve znamo, Kina će biti, dobrim dijelom opravdano, zbog svojih nehotičnih propusta, ali i zbog svjesnog zataškavanja ključnih podataka o širenju virusa, proglašena krivcem za svjetsku pandemiju. A zatim će morati platiti cijenu i za Trumpovo kašnjenje. Mogao bi to biti i uvod u masovno povlačenje radnih mjesta iz Kine, ne samo američkih, jer u nastavku XXI stoljeća i europske nacije ultimativno će zahtijevati da se strateški proizvodi proizvode na domaćem tlu, od respiratora do 5G. Tražit će to i sama EU - ili je više uskoro neće biti.

Značit će to možda više američkih i europskih radnih mjesta, ali i poskupljenje brojnih temeljnih proizvoda koje smo zbog jeftine azijske radne snage navikli kupovati budzašto. Kakve sve dugoročne geostrateške napetosti to sve može prouzročiti, vjerojatno u ovom trenutku još ne treba nabrajati. Nadajmo se samo da se Kina neće naći na poznatom popisu s nekim drugim totalitarnim režimima. Ovakvu suspenziju tržišta ne pamtimo još od WWII. Korona kriza nepovratno će promijeniti svijet, baš kao što je to napravio 9/11, sa svime što je uslijedilo. U ime obrane naših sloboda, sloboda nam je već nepovratno ograničena. I već smo gotovo zaboravili kako je bilo prije toga.

A već nam i posve novo "Novo Normalno" kuca ponovno na vrata. Ako se jednom vrati diktatura, vjerojatno će njezin povratak izgledati sasvim slično ovome, nećemo ni primijetiti, a vjerojatno ćemo joj i zapljeskati. No, svejedno vjerujem da Hrvatska ne ide tim putem, barem ne svjesno. U ovom trenutku prioritet nam je preživljavanje. Lažne su dileme "odgode ili otpisi", "javni ili privatni sektor". "Obje dileme su lažne!", sugestivno ponavlja Andrej Plenković. U pravu je, jer, ako se nastavi nekoliko mjeseci, otpisi će svakako doći na red, a na koncu pandemije svi ćemo biti javni sektor.

- Neoliberalna teorija o kolektivnom imunitetu je napuštena, ustvrdio je u nedjelju jedan od hrvatske Superčetvorke u nacionalnom stožeru čije svakodnevne konferencije za medije danas pratimo kao prije 100 godina nedjeljnu misu. Izazvat će to sigurno istovremeno žučne i tužne reakcije šačice hrvatskih liberala. No, Capak je ciljao na ideju da virus treba prepustiti tržištu, dakle stvarati imunitet krda, uz umjerene mjere nastaviti s normalnim funkcioniranjem gospodarstva, a da se sa smrti stotina tisuća treba pomiriti, jer je bolesnima navodno svejedno je hoće li ih odnijeti korona, gripa ili nešto treće, da im je isto hoće li ih pokositi sad, za tri mjeseca ili za godinu dana.

U trenutku dok priželjkivani predvodnik tog krda umjesto u Downing Stretu No.10 pokošen koronavirusom leži na intenzivnoj njezi u londonskoj bolnici, jasno je da je ta teorija pala u vodu. Čak i Trump kritizira švedskog premijera koji se još donekle drži, iako i on pojačava mjere. No, fascinantno je da hrvatska vlada kao da još ne shvaća da u suštini nema nikakve razlike između virusne pandemije 2020. i financijske pandemije 2009.

Oni koji danas ostaju bez posla nisu ništa manje ni više krivi za to od onih koji su bez posla ostali 2009-2014. Mi još uvijek imamo 270 tisuća građana plus članove njihovih obitelji, za koje smo prisilno otvorili karantenu još prije više od jednog desetljeća. I držimo ih čvrsto pod ključem. Sad se najavljuje privremena odgoda svih ovrha, što će zasigurno pomoći. Ali, pobogu, kako ne shvaćate da SVE račune morate istog trenutka, bez odgode, već danas, odblokirati, te da to ne smije biti privremeno, već ZAUVIJEK? Da taj institut, koji kao anakronizam opstaje samo u Hrvatskoj, treba jednostavno – ukinuti! Pazite, to i dalje ne znači izbrisati dugove i ovrhe! Već samo raspolagati svojim novcem.

Jeste li znali da većina blokiranih ne može podići gotovinu s bankomata, već da za to mora ići u banku? Sve to u trenutku dok se promovira beskontaktno plaćanje, nema javnog prijevoza, zabranjen je promet između općina u kojima često nema nijedne banke. Gospodo, vrijeme je za ispravljanje ključne greške, a ona nije samo jezična: održavanje fizičkog razmaka nije i ne smije biti isto što i socijalno distanciranje!