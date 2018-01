Država časti poduzetnike, građani će i dalje po auto u Njemačku

Vlada nizom mjera u novoj godini smanjuje porezno opterećenje na automobile i pojednostavnjuje proceduru registracije i promjene vlasništva vozila.

Svako je pojeftinjenje i smanjenje birokratizacije dobrodošlo, ali hoće li i u kolikoj mjeri to utjecati na obnovu našeg voznog parka koji je u 2017. probio prosječnu starost od 13 godina? Trošarine, koje su u Hrvatskoj, uz bogate skandinavske zemlje, najviše u Europi i zbog našeg PDV-a od 25%, razlog su što imamo najskuplje automobile u regiji i što su se građani, umjesto novim automobilima, okrenuli isluženim polovnjacima koji se masovno unose iz EU. I lani ih je u Hrvatskoj registrirano 55.000, a bez obzira na najavu smanjenja trošarina, isto se očekuje i ove godine. Jer manje trošarine donose pojeftinjenje, ali ne znatnije. Primjerice, novi auto od 100.000 kuna pojeftinit će 1000 kuna, a onaj vrijednosti 150.000 kuna za 3000 kuna. Država će tako na najprodavanijem autu u Hrvatskoj Škodi Octaviji, koja sada stoji 149.859 kuna, a s novim trošarinama će stajati 147.013 kuna (2846 kuna manje), i dalje uzimati 29,1% (do sada 31,6%), od onoga što plaća kupac. Prodavaču tako idu 113.862 kune, a ostalo državi za PDV i još uvijek i po novom veliku trošarinu od 4685 kuna. Veća se prodaja očekuje kod pravnih osoba jer im se uvodi mogućnost odbitka 50% PDV-a pa će njima uz smanjenje trošarine spomenuta Octavia pojeftiniti 17.079 kuna. To je već osjetno, ali što je s građanima, privatnim osobama, bez čije veće kupnje novih automobila nema znatnijeg oporavka automobilskog tržišta.

Davanja pri prijenosu vlasništva rabljenog auta i prvi tehnički pregled ispod čekića novog auta do sada su smatrani pravim haračem pa su njihovo 50-postotno smanjenje, odnosno ukidanje, vozači dočekali s ravnodušnošću. A tek ćemo vidjeti što će nam donijeti liberalizacija autoškola. Zasad su službeno najavljena samo poskupljenja, a vrijeme će pokazati hoće li tržišnom utakmicom profitirati građani jeftinijim polaganjem ispita.

