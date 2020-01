'Dosta mi je izvršne vlasti. U novoj Vladi neću biti ministar'

Ponovni pozivi za odlazak s ministarskog mjesta Milanu Kujundžiću uslijedili su ovih dana nakon objave njegove imovinske kartice s kućom kupljenom potkraj prošle godine u Zagrebu. Kujundžić tvrdi da u toj kupnji ništa nije bilo sporno te najavljuje da će njegova supruga, na koju nekretnina i glasi, podići privatne tužbe protiv dijela medija te da u cijeloj toj priči ima podršku premijera Andreja Plenkovića.

Jeste li predali izmijenjenu imovinsku karticu i što je njezin sadržaj?

Karticu sam predao, ispravio formalne pogreške, a sadržaj je isti. Drago mi je da se na mojem slučaju ide sve ispitati. A založit ću se za to da se ispita sve saborske zastupnike, ali i brojne nejavne osobe. Da se progovori tko su i što su oni i njihovi roditelji dobili u komunizmu i u takozvanoj privatizaciji, koliko sada plaćaju državi, što rade i što sve imaju. Hrvatskoj i Hrvatima treba istina o tome, a mislim da je ovo dobar povod i početak. Prvo neka meni provjere svaki milimetar do sedmoga koljena, a onda i ovima drugima. To će onda biti uređena država. Onda hrvatska djeca neće odlaziti iz Hrvatske nego će znati da onaj tko radi i zna raditi može i zaraditi i može imati i u Hrvatskoj. A znat će se i za one koji kradu, varaju i skrivaju se iza demagogije, neka se sve rasvijetli. Brojni su oni koji me sada prozivaju, a sami su krali i imaju nelegalnu imovinu. Govoreći o laži, moja supruga, koja je imala tvrtku, za sve namjerno iznesene neistine, čime se nanosi duševna bol i ruši ugled, pokrenut će danas tužbe protiv dvije medijske kuće.

Prije svih istraga na koje pozivate, jeste li o tomu razgovarali s premijerom?

Premijeru sam rekao koliko moja žena i ja zarađujemo. Zadnjih deset godina nas dvoje smo ukupno zaradili od plaća oko pet milijuna kuna, toliko smo državi i uplatili poreza, prireza i doprinosa. Zadnjih deset godina kupili smo dvije nekretnine ukupne vrijednosti 295 tisuća eura, od čega je i sada u kreditu 140 tisuća eura. A imputirali su mi da je moja supruga dobila povlašteni kredit, a to je također predmet tužbe. Svi liječnici u Hrvatskoj, zahvaljujući Hrvatskoj liječničkoj komori, dobivaju stambene kredite po istoj kamatnoj stopi. I to će biti predmet tužbe. Kuća odnosno polovica dvojnog objekta u Markuševcu kupljena je 2010. kreditom u PBZ-u uz kamatnu stopu od 6,40 posto. Taj smo kredit reprogramirali 2016. u OTP banci sa stopom od 2,90 posto. S druge strane, nekretninu koju smo kupili prije nekoliko mjeseci platili smo 195 tisuća eura, od čega je kredit u PBZ-u 100 tisuća eura, ušteđevina od supruge i mene je 55 tisuća eura, a 40 tisuća eura posudio nam je moj stari prijatelj još iz studentskih dana Miro Palac.

Palac je vlasnik ljekarne i suvlasnik veledrogerije, nije li sporno posuditi novac od njega?

Privatni poslovi mojeg starog prijatelja nemaju nikakve veze sa mnom ni s mojim poslom. I kad me o svemu tomu saslušao, premijer je rekao: “Milane, objasni to svim tijelima i javnosti kao što si objasnio meni”.

Tvrdite da imate podršku premijera. Ima li on vašu na predstojećim unutarstranačkim izborima?

I dušom i srcem podržavam Andreja Plenkovića jer se radi o izvrsnom čovjeku. Koji je napravio toliko toga na unutarstranačkom, unutarhrvatskom i međunarodnom planu za hrvatsku državu i narod. Ako ga slučajno poštenim, naglašavam, poštenim demokratskim putem pobijedi neki drugi kandidat, kao legalist, podržavat ću toga. Ali, vjerujem da će Andrej Plenković pobijediti.

Zašto naglašavate to “poštenim”?

Nažalost, svi znamo da demokracija može biti nešto zamračeno. Prvi put sam govorio da se “jedan član – jedan glas” uvede 2012. kada sam se natjecao za predsjednika stranke.

Premijer vašu podršku ima, ali ne i bezuvjetnu stranačku i kalkulira se s više protukandidata. Predsjednički izbori su izgubljeni, klima u HDZ-u ne čini se pobjedničkom?

Koristim i ovu priliku da čestitam Milanoviću na pobjedi na izborima. Glede predsjedničkih izbora, svi su post festum generali. HDZ nikad više ne smije ići u izbore tako da se odredi kandidat. Trebamo provesti predizbore u stranci, a onaj tko pobijedi taj će sigurno pobijediti i na predsjedničkim izborima. HDZ će za pet godina imati drukčijeg kandidata i on će sigurno pobijediti. Što se tiče parlamentarnih izbora, naravno da je to veliki izazov za stranku. Međutim, parlamentarni izbori su sasvim drukčiji, predsjednički su personalni uz pomoć stranke, a na parlamentarnima natječe se 140 kandidata u izbornim jedinicama. Poručujem sadašnjoj oporbi da ih čekam u desetoj jedinici i da tamo neće proći. Sljedeće parlamentarne izbore HDZ će dobiti, a ove male traume, nazovimo to tako, bit će iza nas.

Što vi očekujete u tom slučaju, još jedan ministarski mandat?

U Vladi sigurno neću ostati. Dosta mi je izvršne vlasti jer biti ministar zdravstva bilo koje zemlje na svijetu četiri godine neizdrživa je teškoća. Ali, doći će sigurno bolji od mene jer će HDZ uvijek raditi pozitivne iskorake.

Zadnjih dana su vaše nekretnine tema javnosti, a kod kuće u rodnoj vam Ivanbegovini dogodio se napad na novinarku “Slobodne Dalmacije”?

Iskreno žalim i osuđujem taj napad, ako se dogodio kao što to opisuje novinarka, i pohvaljujem policiju koja je intervenirala. Isto tako mogu reći da to što mi imputira novinarka, da su me, navodno, zvali radnici koji su radili kod susjeda, to se lako može provjeriti na mojem mobitelu. Nitko me nije zvao niti sam imao informaciju o tome. Usput, kad smo već u Ivanbegovini, dodat ću da i način na koji novinarka prikazuje te ljude, koje osuđujem ako je bio napad, kao krezube zaostale osobe, mogu reći slijedeće: mi jesmo selo koje je i u povijesti živjelo teško pa i sada tako živi, ali nismo nikada bili zaostali. U promjeru od oko 500 metara iz tih skromnih kuća trenutačno u Hrvatskoj, Americi, Švedskoj... radi 28 liječnika s prezimenom Kujundžić. Još jednom naglašavam, ako su ti radnici napravili incident, osuđujem ga.

Dva je puta oporba tražila vaš opoziv a i sada se kalkulira o vašoj ostavci, jeste li ikad razmišljali o tome da odstupite?

Poštujem sve demokratske procedure pa i interese političara, neovisno o tome jesu li u poziciji ili u oporbi. Kada gledam s osobnog aspekta, bezbroj puta sam se pitao koga mi je vraga trebalo ići u politiku jer sam izgradio zavidnu medicinsku karijeru i u Hrvatskoj i u svijetu i mogao sam mirno živjeti. Međutim, s ljudskog aspekta, nikad nisam zažalio što sam ušao u politiku koliko god mi teško bilo. Jer ako ćemo svi okrenuti glavu i pustiti prostor onima koji se guraju u politiku, imat ćemo negativnu selekciju ljudi koji su prije politike bili nitko i ništa. Bez znanja, škole, kompetencija, rezultata rada. Gurajući se u politiku, takvi žive od demagogije i dobro zarađuju, a boje se iz politike otići jer nemaju kamo zato što ne znaju ništa raditi i nikomu ne trebaju. A upravo su takvi najglasniji.

Tko su ti političari koje tako opisujete?

Pogledajte životopise brojnih zastupnika u Hrvatskom saboru koji su to sada i koji će se opet natjecati. Pa ako narod želi takve, neka ih bira, ali onda neka se ne čudi što hrvatska djeca odlaze iz Hrvatske. Jeste li čuli stravičnu izjavu saborskog zastupnika Beljaka, kojega podržava gospodin Bernardić? Dakle, Beljaku, Bernardiću i sličnima nije dovoljno koliko je UDBA ubila nedužnih Hrvata, oni bi ih ubijali još. A vratit ću se samo na tren u moje selo, samo u mojem malome selu partizani i UDBA ubili su 46 dečki. Dakle, Beljak, Bernardić i njima slični nastavili bi opet. Zar trebamo stajati po strani i čekati da oni krenu u realizaciju toga?

Što smatrate da ste dobro napravili kao ministar, što ćete napraviti do kraja i što vam je žao?

U ove tri godine i četiri mjeseca mandata borio sam se sa svim teškoćama koje ima hrvatski zdravstveni sustav. S jedne strane imamo izvrsne stručnjake i humaniste koji rade u tome sustavu, a s druge imamo teškoća kako ih zadržati u zemlji uz ponude koje dobivaju iz svijeta. Također, kako s novcem koji imamo osigurati dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite svima. Uza sve teškoće, uspješnim povlačenjem iz fondova EU oko 1,9 milijardi kuna uspjeli smo obnoviti i prostore i opremu u brojnim bolnicama. U zadnje tri godine u prosjeku godišnje broj specijalizacija je dvostruko veći nego prijašnjih godina. Uspio sam s premijerom i Vladom povećati plaće zdravstvenim radnicima za 18 posto. Veliku pozornost među europarlamentarcima izazvao je nacionalni program borbe protiv raka i prvi u svijetu Nacionalni program ranog otkrivanja raka pluća. Pokrenuo sam Nacionalni robotski centar na Rebru, maksimalno smo pratili inovativne lijekove i hrvatski pacijenti dobivali su ih prije nego pacijenti u brojnim bogatim zemljama u Europi. Ova Vlada osigurala je novac za gradnju bolnica u Rijeci i Puli i počela inicijativu gradnje sveučilišnih bolnica u Splitu i Osijeku, a posebice držim osnovnim prioritetom, u čemu imam podršku premijera i Vlade, gradnju Nacionalne dječje bolnice u Zagrebu kao prve faze Nacionalne sveučilišne bolnice.

Kako stoji projekt gradnje u Blatu, jesmo li bacili novac?

Ova je Vlada osigurala novac iz fondova EU za studiju izvodljivosti, ali povlačenje novca iz fondova EU je relativno spor proces. Pokrenuo sam inicijativu prema Vladi osigurati, po modelu kao što su bolnice u Rijeci ili u Puli, jamstvo Vlade za sredstva kojima bi se što prije počela graditi dječja bolnica. U ovom trenutku rade se ozbiljne studije koliko bi novca trebalo za gradnju dječje bolnice i njezino opremanje. S rezultatima prvih studija izaći ćemo pred Vladu u idućih nekoliko tjedana.

Što će biti s novcem EU za translacijski centar i sa Srebrnjakom, jeste li htjeli taj novac “prebaciti” za gradnju u Blatu?

Od prvog dana kada sam došao na ovo mjesto govorim: translacijski centri svuda u svijetu rade se u sklopu velikih sveučilišnih bolnica. To se ne radi u maloj bolnici. I zato sam zagovarao da se premjesti sa Srebrnjaka na lokaciju Blato gdje bi bio u sastavu nove Sveučilišne bolnice u kojoj će biti elita hrvatske medicinske struke i znanosti. Kamo sreće da je to napravljeno. Nažalost, postojao je otpor iako sam više puta ravnatelju Srebrnjaka, u Vladi i u Ministarstvu regionalnog razvoja to zagovarao.

Na Srebrnjaku je bila inspekcija Ministarstva koje vodite i upozorila da je Upravno vijeće bolnice nezakonito, ali se forsira izbor novog ravnatelja?

Inspekcija je uputila upravu bolnice da treba usuglasiti svoj statut s novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Postojeće Upravno vijeće je zakonito i moglo je donositi sve pravovaljane odluke u bolnici Srebrnjak. Bolnica Srebrnjak je u vlasništvu Grada Zagreba, koji preko Upravnog vijeća njome upravlja. Sve što se događalo je u nadležnosti Upravnog vijeća i Grada Zagreba i to ne bih komentirao izuzev napomene da mi je nevjerojatno da neki ljudi misle da trebaju biti vječni ravnatelji i da toliku prašinu diže jedna funkcija.

Puno više od incidenta dogodilo se i događa u splitskom KBC-u; liječnik koji je snimljen da uzima mito i dalje radi, kako smo objavljivali više puta. A kardiokirurzi koji su poslani na taj odjel u emisiji “Provjereno” ispričali su da nisu mogli raditi i da je tamo praktički sve po starom? U više navrata objavili smo više od incidenta, da liječnik koji je snimljen da uzima mito i dalje radi. Zašto nitko nije odgovarao što liječnici poslani tamo nisu mogli raditi?

Prije godinu dana zamolio sam kolege s kardiokirurgije u Dubravi i s Rebra da pomognu kolegama u Splitu. Nadao sam se i imao informacije da to dobro funkcionira. Međutim, prema najnovijim informacijama, nažalost postoje problemi, pa u ponedjeljak ide proširena inspekcija Ministarstva zdravstva sa dva kardiokirurga iz Zagreba vidjeti o čemu se radi. Zatražio sam i očitovanje od ravnatelja KBC-a, treba vidjeti sve istražne radnje i donijeti mjere.