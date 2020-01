Najveći problem mogući sukob interesa: Prijavio jedan, a otkrivena još dva apartmana

Ministar zdravstva Milan Kujundžić ovih je dana puno toga morao objašnjavati javnosti u vezi sa svojim nekretninama. Sporne su dvije kuće u Zagrebu i jedna u Ivanbegovini pokraj Imotskog, ali i posuđeni novac od, kako tvrdi, prijatelja za kupnju jedne od tih kuća. Sve je pak počelo nakon otkrića da je njegova supruga Tatjana Kujundžić krajem prošle godine u zagrebačkom Maksimiru kupila kuću s okućnicom ukupne površine 288 četvornih metara, koju je platila 1,462.500 kuna. Kujundžić je u svoju imovinsku karticu upisao tu imovinu, no nije detaljno obrazložio kako su on i supruga financirali kupnju te kuće.

Prijatelj iz veledrogerije

Naveo je da su je stekli kupnjom od drugih izvora dohotka, novčanom pozajmicom, zaduženjem kod banke. Pri tome je u imovinskoj kartici naveden kredit supruge dobiven 2019. i iznosu od 100.000 eura, što je polovica vrijednosti kuće. Kujundžić je novinarima kazao da je ostatak novca za tu transakciju namaknut od ušteđevine te od pozajmice obiteljskog prijatelja, i to u iznosu od 300.000 kuna. I to bi mogao biti najsporniji dio u cijeloj priči vezanoj za ministra zdravstva. Ime je tog prijatelja tek naknadno dostavio Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa i naveo u svojoj imovinskoj kartici. Riječ je o Miri Palcu, predsjedniku Nadzornog odbora veledrogerije Pharma Net i vlasniku nekoliko ljekarni. A zbog toga bi ministar zdravstva Kujundžić mogao biti u sukobu interesa. Pharma Net, prema financijskom izvještaju te tvrtke za 2018., imao je prihode od 262,7 milijuna kuna, a u tom izvješću se među ostalim navodi da je osiguranje potrebnih financijskih sredstava za podmirenje svih obveza društva povezano s dugim rokom naplate potraživanja od kupaca, a naplata njihovih potraživanja vezana je za rokove plaćanja državnih institucija – Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Kujundžić je za Palca kazao da mu je prijatelj još od studentskih dana i da će mu posuđeni novac vratiti od prodaje kuće u Markuševcu. A kod te kuće je pak sporan način na koji su Kujundžići do nje došli. Oni su, naime, tu kuću kupili 2010. od tvrtke Zidni vrt koja je bila u vlasništvu Tatjane Kujundžić. Kujundžići su tu kuću, odnosno stan u urbanoj vili površine 131,9 četvornih metara, platili 100.000 eura, a što mnogi smatraju preniskom cijenom od samo 760 eura po četvornom metru. Stanu pripadaju i vrt od 178 četvornih metara, dvije terase i dvojna garaža.

Kujundžići su za tu transakciju digli kredit, a prema objavljenoj dokumentaciji, ta nekretnina je tad bila procijenjena na 2,3 milijuna kuna, a kad su reprogramirali taj kredit kod druge banke, procijenjena je na 1,68 milijuna kuna. Pri tome je u svojoj imovinskoj kartici Kujundžić bio naveo da ta kuća, odnosno stan vrijede 900.000 kuna. Kujundžić se pravda da su supruga i on tu nekretninu kupili od suprugine tvrtke jer je bilo tako loše stanje na tržištu nekretnina da je 2010. ne bi mogli prodati ni za 80.000 eura te da su time pomogli da tvrtka podmiri svoje obveze. Naši pak sugovornici koji se bave nekretninskim biznisom kažu da je Kujundžić u pravu kad tvrdi da se 2010. ništa nije moglo prodati, a pogotovo, ističu, ne na Markuševcu koji, ističu, nije elitni zagrebački kvart kako neki tvrde. Pri tome napominju da je možda realnija cijena bila 800-900 eura, ali ne sigurno više od 1000 eura po četvornom metru te da nije istina, kako neki tvrde, da se moglo za tu kuću dobiti tada dvostruko više novca. Naši sugovornici tvrde da se ni danas na Markuševcu ne može postići taj iznos. Podsjećaju da je 2010. bila jedna od najgorih godina za tržište nekretnina u Hrvatskoj. Tako je 2008. bilo 66.000 transakcija, a 2010. one su pale na 39.000.

– Za 200.000 eura 2010. mogli ste kupiti ozbiljno imanje, a te godine nismo mogli prodati ni stan od 100 kvadrata u centru grada. Tko je 2010. imao 100.000 eura za kupnju nekretnine, bilo je to vrlo teško vrijeme – kaže naš sugovornik koji smatra da se ni danas za tu nekretninu ne bi moglo dobiti više od 1400 eura po kvadratu. On smatra da je u ovoj priči samo pitanje da tvrtka koja je prodala stan nije oštećena tom transakcijom. Za procjene banaka koje su bile znatno veće od plaćene cijene, naš sugovornik kaže da su možda išli na tako velike iznose zbog osiguranja kredita, ali je uvjeren da to nije tada moglo vrijediti 300.000 eura.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koliko je platio poreza

Porezni stručnjaci s kojima smo razgovarali pak upozoravaju da je, u slučaju ako su Kujundžići platili nižu cijenu za nekretninu u Markuševcu od tržišne, plaćeni manji PDV i porez na promet nekretnina. Usto, ako je tvrtka tom transakcijom ostvarila gubitak, a višom je cijenom mogla ostvariti dobit, onda nije platila ni porez na dobit. Naši sugovornici ističu da tu leži moralna odgovornost Kujundžića i da bi on trebao iznijeti u javnosti podatke o iznosima plaćenog poreza s obzirom da se Porezna uprava kod traženja tih podataka brani poreznom tajnom u takvim slučajevima.

Tvrtka je Zidni vrt pak 2014. likvidirana jer tri godine zaredom nije dostavljala financijske izvještaje, no ipak je dostupan izvještaj te tvrtke za 2014., koji je dostavljen Fini 2015. A u 2014. tvrtka je prijavila ukupne prihode od 68.563 kune i dobit od 1763 kune. Godinu prije prihodi su joj iznosili 519.468 kuna, a dobit 29.124 kune. Kujundžić je u međuvremenu za vrijednost stana u Markuševcu u imovinskoj kartici naveo 1,5 milijuna kuna. Sporna je njegova kuća i u Ivanbegovini, za koju je u imovinskoj kartici naveo da je površine 100 četvornih metara i da je vrijedna 650.000 kuna. No u zemljišnim knjigama se pak navodi površina od 184 četvorna metra, a Kujundžić je propustio navesti i 1016 četvornih metara zemljišta na kojem je ta kuća i na kojem je sagradio i bazen. U imovinskoj kartici napisao je da je tu kuću naslijedio, no ipak je riječ o novogradnji.

Milan Kujundžić u svojoj je imovinskoj kartici naveo i apartman u Novalji na otoku Pagu, od 50 četvornih metara, vrijedan 750.000 kuna, koji je u vlasništvu njegove supruge Tatjane Kujundžić. No jučer su u zemljišnim knjigama otkrivena još dva apartmana u Novalji koji glase na Milana Kujundžića, koja pak nisu navedena u imovinskoj kartici, površine 37 i 38 četvornih metara. Kujundžić je novinarima jučer poručio da u Novalji ima samo jedan, a ne tri apartmana te da će se o svemu očitovati u ponedjeljak. On je u imovinskoj kartici prijavio i da je vlasnik Audija 4, iz 2008., vrijednog 45.000 kuna, a osobno je uštedio 30.000 eura i 50.000 kuna.