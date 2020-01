'Da nam je netko 2010. nudio 50.000 eura za tu kuću, odmah bi je prodali'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić u Dnevniku HRT-a komentirao je svoje imovinsko stanje nakon što je u javnosti objavljeno da je njegova supruga kupila kuću za 195.000 eura.

Otkriveno je i kako su 2010. godine kupili vilu za 100.000 eura, a koja danas vrijedi 250.000, no on to nije promijenio u imovinskoj kartici.

– Imovinsku karticu popunjavati je malo komplicirano formalno, malo mi se potkrala pogreška pa sam danas taj mali ispravak napravio. U sadržajnom smislu sve je isto, nije ni obveza mijenjati kako cijene rastu. Nekretnine su iste, na istom mjestu, ovo formalno što mi se potkralo, to se ispričavam – rekao je.

Ponovio je koliko su on i supruga Tatjana zaradili proteklih godina.

– U zadnjih deset godina supruga i ja smo zaradili oko pet milijuna kuna, iz toga smo kupili nekretnine u vrijednosti oko 295.000 eura. Cijeli život radimo, od jutra do sutra, mi smo 1994. svojim novcima otvorili svoju prvu ordinaciju, 96. polikliniku. Poliklinika zadnje tri godine stoji zatvorena da me ne bi prozivali za sukob interesa – rekao je.

Kaže kako nije znao da kuća u Markuševcu danas toliko vrijedi.

– Sada ovi koji kažu da to vrijedi 300.000 eura, neka mi netko da toliko, ja ću mu odmah dati 50.000 eura nagradu – kazao je.

– Moja supruga je imala građevinsku firmu od 2007. do 2014. nikome nije ostala dužna ništa, od te tvrtke smo kupili za 100.000 eura kuću. Da nam je netko 2010. dao 50.000 eura odmah bi je prodali – dodao je.

Dio novca za kuću u Zagrebu koju su nedavno kupili posudio mu je 'dobar prijatelj iz studentskih dana'. O svemu je razgovarao s premijerom Plenkovićem.

– Rekao sam mu "Andrej, ako misliš da za ovo treba dati ostavku, evo pogledaj sve što sam ja radio i neka institucije ispitaju sve što sam ja rekao" – kazao je ministar Kujundžić.

