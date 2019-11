'Dođe li SDP na vlast, liječnici će imati plaću 2500, a sestre 1500 eura'

Šest mjeseci sustavno radimo na novom programu za zdravstvo u sklopu kojeg smo obišli 62 hrvatska grada i uskoro ćemo ga javno prezentirati. Želimo biti konstruktivni i za probleme u zdravstvu ponuditi odgovarajuća rješenja. Najlakše je biti kritičar bez ideje. Mi smo kritičari, ali s idejama i rješenjima – kazao je 42-godišnji pulmolog dr. Saša Srića, član Nacionalnog Savjeta za zdravlje SDP-a, koji bi mogao biti ministar zdravstva dođe li na vlast SDP.

Sašu Sriću upitali smo što to zapravo ne valja i ne funkcionira u današnjem sustavu zdravstva.

– Hrvatsko je zdravstvo u kolapsu. Došao je trenutak kada su se, nažalost, počeli zatvarati i odjeli po bolnicama. Plaće su veliki, ali ne i jedini problem. Nedostaje oko 12 tisuća medicinskih sestara, a otišlo je i 600 liječnika. Prema standardima EU, medicinska sestra trebala bi pokrivati sedam pacijenata, a kod nas pokriva i do 20 pacijenata. Plaće medicinskih sestara koje rade ovaj težak posao, s mnoštvom prekovremenih i sa svim dodacima su oko 7500 kuna, dok je prosjek EU 2500 eura. Kod liječnika specijalista i supspecijalista osnovica je oko 10 tisuća kuna, dok je u EU oko četiri tisuće eura. Imamo najbolje liječnike i medicinske sestre, ali i najgori sustav koji treba iz temelja mijenjati. Uvjeti su toliko loši da sestre nakon dnevnog dežurstva od 12 sati imaju i noćno dežurstvo od 12 sati, a nakon toga dan odmora i odmah ulijeću u nove smjene zbog manjka kadrova. Zbog toga bi moglo lako doći do krucijalne greške jer vremena za odmor nema – kazao je Srića koji je zbog toga i stao u obranu struke kada je u pitanju prozivanje za „kiretaže bez anestezije“.

Foto: Privatni album

– Ovakve neželjene situacije proizlaze iz grešaka i nestručnosti pojedinaca, ali i premorenosti i sustava koji ne dopušta kvalitetnu edukaciju, odmor i dostojanstvo – ističe i dodaje kako su zbog svega ovoga građani primorani pomoć potražiti u privatnim klinikama.

Sporno ulaganje u Mostar

– Takva liječenja jako su skupa, za prosječnog građanina apsolutno nedostižna. Mi kao socijaldemokrati i generatori solidarnosti i humanosti, uz jednako pravo na zdravlje za sve građane, kao osnovnog postulata našeg življenja, a tako i naše zdravstvene politike, smatramo da svi trebaju dobiti dostupnu zdravstvenu zaštitu, ali i na vrijeme. Da, uključiti i privatnu praksu, ali putem financiranja od HZZO-a, i to uz jednake uvjete za sve, a ne parcijalan pristup – kazao je Srića upućujući kritiku na račun sadašnjeg ministra.

– Ministar Kujundžić ulagao je golem novac u bolnicu u Mostaru, a istodobno su bolnice u Hrvatskoj u gubicima i pred ovrhama. Nije riješio dug prema veledrogerijama koji je golem, 3,2 milijarde kuna, i koji se mjesečno povećava i do 400 milijuna kuna. Međutim, naglasio bih da se potpisivanjem sporazuma ministra Kujundžića s Ministarstvom zdravstva BiH, kojim se hitni pacijenti upućuju u KBC Mostar, njihovo zdravlje dodatno ugrožava, a ne spašava. Zbog nepristupačnosti terena, loših prometnica i gužvi, znatno se gubi na “zlatnom satu” koji spašava najugroženije pacijente. Reforma hitne medicine i primarne zdravstvene zaštite prioriteti su u našoj politici – kazao je Srića koji se osvrnuo i na špekulacije da će on biti novi ministar zdravstva ako SDP formira Vladu.

– Ulazak u Ministarstvo zdravstva odnosno zdravlja kojem bih odmah vratili takav naziv, bila bi velika čast i odgovornost. Ministri su uvijek, nažalost, dolazili nepripremljeni. Pa i sam ministar Kujundžić rekao je pri dolasku kako neće puno mijenjati jer je došao nepripremljen i bez programa. Zbog toga mi, dok smo u opoziciji, pripremamo i pišemo program i analiziramo stanje u zdravstvu. Dođemo li na vlast, odmah bismo krenuli u reformu. Novac nije glavni problem, ali je bitan. Povišice našim liječnicima i medicinskim sestrama su realne, liječnik mora imati plaću 2,5, a medicinske sestre tisuću i pol eura.

Foto: Privatni album

SDP, kaže, kroz pripremu i izradu programa nudi konkretna rješenja za svako pitanje, pa tako i za ovo.

– Želimo da svi imaju jednako pravo pristupa zdravstvu. Vraćamo se javnozdravstvenom sustavu iz 1993. koji je funkcionirao, a ukinuo ga je tadašnji ministar Andrija Hebrang i započeo agoniju javnog zdravstva. Tada je ukinuo preventivu, javno zdravstvo, preventivnu školsku medicinu, preventivnu stomatološku medicinu i tada je krenuo najtiši oblik privatizacije koju je ministar Kujundžić pretvorio u glasnu privatizaciju. Borimo se i borit ćemo se protiv tihe privatizacije zdravstva i zagovaramo javno-zdravstvenu politiku i povratak Škole narodnog zdravlja “Dr. Andrija Štampar”. To bi značilo povratak domova zdravlja u pravom smislu riječi, uključujući i rad specijalista u njima. Internisti, pulmolozi, kardiolozi, gastroenterolozi, kirurzi, ginekolozi dolazili bi u manje sredine, u domove zdravlja, u početku ugovornim sklapanjem njihovih dolazaka. Nadalje bi se u manjim sredinama zadržavali liječnici nakon specijalizacija i završenih fakulteta stimulacijom, odnosno većim plaćama i rješavanjem stambenog pitanja – naglasio je Srića dodajući kako će najveći izazov biti smanjivanje liste čekanja.

– U ovom trenutku u Hrvatskoj oko 700 tisuća pacijenata čeka na svoj red. Nažalost, mnogi ga ne dočekaju. To se može smanjiti povratkom specijalista u domove zdravlja i smjenskim radom. Nažalost, aparati su neiskorišteni i ne rade iza 16 sati što je totalna neefikasnost. Na novi način rada liste bi se smanjile za 20 posto, uz još veći rad postojećih dnevnih bolnica koje također nisu iskorištene. Nažalost, svjedoci smo da i oni koji uspiju stići na red za pregled ili “besplatno“ liječenje u državnim zdravstvenim ustanovama ne dobivaju uslugu dostojnu čovjeka. Liječenje se često pretvori u zlostavljanje i ponižavanje.

Za pravo na pobačaj

Srića je jedan od doktora koji su dali podršku štrajku liječnika i medicinskih sestara.

– Dao sam apsolutnu potporu štrajku. Moram priznati da sam razočaran postignutim dogovorom jer se tim dogovorom nije postiglo ništa krucijalno. Minimalno povećanje plaća od 3 do 4 posto mrvice su koje medicinske sestre neće ni osjetiti. Sindikati su sklopili ugovor koji im ne ide u korist. Tim su sporazumom kupili privremeni mir koji neće biti dugoročan – govori Srića koji je od 2015. do 2018., prema izboru liječnika i pacijenata, bio izabran za najboljeg pulmologa.

Foto: Privatni album

Osvrnuo se i na prozivke zbog SDP-ova stava o abortusu.

– Nas u SDP-u etiketiraju kao ljude koji se bore za pobačaj, što nije istina. Mi se samo borimo za pravo na pobačaj i pravo na odluku žene. O tome kada počinje život možemo raspravljati sto godina i teško ćemo doći do zajedničkog stava. Svaka žena ima pravo donijeti odluku o tome hoće li zadržati trudnoću ili ne, samo ona zna postoje li neki razlozi – od socijalnih, ekonomskih, psiholoških – za njezinu odluku. Mi smo sekularna država i moramo donijeti zakon u skladu s time, a ne pasti pod utjecaj vjerskih zajednica – kaže Srića koji smatra kako vjeronauku nije mjesto u školama.

– Vjeronauk u školama treba ukinuti i tu se slažem s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem koji je to već i najavio. Mislim da je vjeronauku mjesto u crkvi, a ne u školama jer na taj način se diskreditiraju mnoga djeca – pravoslavci, muslimani, ateisti. Kao socijaldemokrat, vjernik i katolik, nisam zadovoljan Katoličkom crkvom u Hrvatskoj. Meni su uzor uvijek bili “obični” ljudi koji su živjeli od svoga rada i moji roditelji koji su me odgojili u socijaldemokratskom duhu. Danas bih mogao reći da mi je uzor poglavar Katoličke crkve papa Franjo koji Crkvu mijenja iznutra i prilagođava je “malom”čovjeku. Volio bih kada bi i naši crkveni velikodostojnici slijedili primjer pape Franje koji je pokazao kakva bi crkva trebala biti – kazao je Srića koji je u mladosti bio dosta nestašan, čak je bio optužen za pokušaj rušenja ustavnog poretka RH.

– Ne bih rekao da je to bio nestašluk. To je bio prosvjed protiv politike HDZ-a i tadašnje ministrice prosvjete Ljilje Vokić koja je htjela ukinuti dvojezični program pod parolom da se “Hrvati nisu borili da bi se školovali na stranim jezicima”. Kakva su vremena tada bila, dobro da nisam bio spaljen na lomači. Tada sam završavao zadnju godinu gimnazije, kao predsjednik vijeća učenika Jezične gimnazije u Zagrebu. Bilo mi je zaprepašćujuće da, umjesto da daje potporu za učenje stranih jezika jer je to pravo bogatstvo, ministrica se borila za ukidanje. Nisam tada bio član nijedne stranke. No tada sam podigao cijelu školu, Zagreb i Hrvatsku. Nisu nam dali da se okupimo na javnoj površini, već su rekli da odemo na Jarun ili Maksimir.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL

Ispitivanje u policiji

Tada sam im rekao da ne želim žabama i ribama govoriti o problemima u školstvu, već onima koji su napravili problem, a to su ministri i Vlada. Iako nije bilo dopuštenja, mi smo otišli na Markov trg gdje nas je primio tadašnji potpredsjednik Vlade Bosiljko Mišetić. On nas je omalovažio riječima da nismo mi tu koji ćemo mijenjati politiku. Na izlasku iz Vlade prišao nam je jedan policijski dužnosnik koji nas je odveo da popričamo u policijsku postaju u Petrinjsku. Tamo smo proveli dva sata na ispitivanju. Nakon toga je protiv mene bila podignuta optužnica zbog remećenja javnog reda i mira te za pokušaj rušenja demokratske vlasti. Branio me je Silvije Degen i naposljetku je optužnica odbačena. Zbog svega toga nisam mogao upisati u Zagrebu Medicinski fakultet, već sam morao ići u Rijeku – govori Srića koji je od 2003. radio osam godina i kao liječnik mlađih uzrasta hrvatske nogometne reprezentacije.

– U to sam vrijeme radio s tadašnjim glavnim tajnikom Zorislavom Srebrićem, direktorom Martinom Novoselcem te izbornicima Mladenom Brnčićem, Ivanom Gudeljem, Ivicom Grnjom, a u tim su generacijama bili i brojni današnji A-reprezentativci Dejan Lovren, Milan Badelj, Vedran Ćorluka, Nikola Kalinić – kazao je dr. Srića. Ostavku je tada dao zbog neslaganja s politikom Zdravka Mamića koji je u reprezentaciji bio alfa i omega, i to nakon što je izvrijeđao tadašnjeg ministra Željka Jovanovića brojeći mu krvna zrnca.

Na koncu zaključuje da se “SDP konsolidirao i ide u dobrom smjeru, što će pokazati rezultati i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima.