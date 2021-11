Biskupi su svojom porukom konfuziju oko cijepljenja samo dodatno pojačali

Totalna konfuzija, promašaj, neinformiranost, neznanje, nelogično, nerazumno... Tako bi se mogli sažeti komentari na poruku Stalnog vijeća Hrvatske biskupske konferencije o cijepljenju. Za početak treba nabrojiti članove Stalnog vijeća, to su nadbiskup Želimir Puljić kao predsjednik, kardinal Josip Bozanić kao potpredsjednik te članovi nadbiskup Đuro Hranić, nadbiskup Dražen Kutleša i biskup Zdenko Križić. Zatim, bilo bi jako dobro znati tko je stvarni sastavljač ove poruke koju je Stalno vijeće potpisalo? Netko od nabrojenih biskupa, netko izvan Stalnog vijeća? Znaju li ovi biskupi kako im je podmetnuto? Jesu li to svjesno potpisali ili su neinformirani?

Ali idemo redom. Papa Franjo više je puta nedvosmisleno vjernicima cijeloga svijeta poručio da je dobro cijepiti se. Vatikan je javno potvrdio da se i papa u miru Benedikt XVI. cijepio i trećom dozom. Na internetu je izjava pape Franje i na hrvatskome o cijepljenju: “Cijepiti se cjepivom koje su kompetentne vlasti odobrile jest čin ljubavi. Pomoći da se većina ljudi cijepi je čin ljubavi. To je ljubav prema sebi, ljubav prema članovima obitelji, ljubav prema prijateljima, ljubav prema svim narodima. Ljubav je društvena i politička, ljubav je univerzalna, sposobna da transformira i poboljša svako društvo. Cijepljenje je jednostavan, ali dubok način za promicanje općeg dobra i za brigu jednih prema drugima, osobito prema najranjivijima. Molim Boga da svatko od nas dade svoje malo zrno pijeska, mali čin ljubavi. Mali čin ljubavi uvijek je velik. To su male geste za bolju budućnost.”

Papa Franjo je jasan, nedvosmislen. A hrvatski biskupi ni sami ne znaju što bi i kako, malo ovako, malo onako.

Osječki stručnjak za ustavno pravo dr. sc. Mato Palić ovako je na društvenim mrežama komentirao poruku biskupa: “Hrvatska biskupska konferencija se nakon duge kontemplacije oglasila o moralnim aspektima cijepljenja. Koliko sam shvatio, oni su na neki način patentirali prigovor savjesti u odnosu na testiranje i cijepljenje zbog poštovanja ljudskog dostojanstva. Ako je njihov stav kako je nemoralno od osoba koje nisu primile cjepivo, a to je njihova osobna odluka koju svi imamo poštovati, tražiti čak i da se samo testiraju, onda bismo mogli imati ozbiljan problem. Crkva u našem narodu ima veliki autoritet i to nije sporno. Što onda jest sporno? Hrvatska je po slovu Ustava sekularna država. Javna vlast snosi odgovornost za upravljanje državom. Crkvena vlast nije javna vlast. Surađivati treba, ali se moraju znati i granice.”

A zašto sam napisao da je biskupima netko izjavu podmetnuo ili da nisu ni oni sami informirani? Naime, biskupi se u izjavi pozivaju na bilješku Kongregacije za nauk vjere od 21. prosinca 2020. godine o korištenju nekih cjepiva protiv COVID-19, i tu nastaje veliki problem. Prvo, budući da biskupi upiru na spomenuti dokument Kongregacije za nauk vjere o cijepljenju, poruka biskupa u dijelu koji se odnosi na potrebu “neinvazivnog testiranja” najobičnija je krivotvorina spomenutog dokumenta jer se to u njemu uopće ne spominje!

No to nije sve! Autor ove poruke otišao je još dalje pa je posve iskrivio navedeni dokument Kongregacije! To je zaprepašćujuće jer je cijelu bilješku Kongregacije objavila Informativna katolička agencija kad je objavljena i u Vatikanu, i danas stoji na internetu, zar biskupi ne znaju što u njoj točno piše? Naime, Kongregacija za nauk vjere u toj bilješci govori samo o moralnosti korištenja cjepiva proizvedenih iz fetusa dalekih 60-ih. I samo se u tom kontekstu u tom dokumentu Kongregacije govori o tome da cijepljenje takvim cjepivima mora, zbog etičkih problema, biti dobrovoljno.

Cijeli tekst bilješke Kongregacije postoji i na hrvatskome na internetu. Tako u njoj stoji i ovo: “U tom smislu, kad etički nesporna cjepiva protiv COVID-19 nisu dostupna (npr. u zemljama gdje etički nesporna cjepiva nisu dostupna liječnicima i pacijentima, ili gdje je njihova distribucija otežana zbog posebnih uvjeta skladištenja i prijevoza, ili kada se u istoj zemlji distribuiraju različiti tipovi cjepiva, a zdravstvene vlasti ne dozvoljavaju građanima da izaberu kojim će se cjepivom cijepiti), moralno je prihvatljivo primiti cjepiva protiv COVID-19 koja su tijekom istraživanja i proizvodnog procesa koristila stanične linije pobačenih fetusa. Temeljni razlog zašto se uporaba ovih cjepiva smatra moralno prihvatljivom je u tome što je vrsta sudjelovanja u zlu (pasivna materijalna suradnja) pobačaja, iz kojega potječu te stanične linije, od onih koji koriste tako dobivena cjepiva, daleka.”

Što su onda hrvatski biskupi htjeli poručiti? Zacijelo ni njima samima nije jasno, osim što su postojeću kakofoniju i konfuziju u javnosti i među vjernicima samo dodatno pojačali! Totalno neodgovorno!