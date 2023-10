Zubi vam nisu bijeli kao prije? Evo kojim navikama pridonosite njihovom tamnjenju

Kada je dating stranica za Match.com anketirala više od 5000 muškaraca i žena, saznali su da se lijep osmijeh smatra najvažnijim fizičkim atributom kod eventualnih ljubavnih partnera, a ako vam osmjeh nije blještav kako biste htjeli, krivac je možda loša oralna higijena; evo koji su, prema stručnjacima, čimbenici najviše krivi za zube koji nisu biserno bijeli:

1. Nedovoljno vode

Voda pomaže u ispiranju čestica hrane i pića koje ako se predugo zadrže u ustima mogu obojiti zube. Zato dr. Nicole Mackie, osnivačica dr. Nicole Mackie Dental Implant Specialty Center predlaže "pijuckanje vode između zalogaja hrane i ispijanje pune čaše nakon svakog jela."

Ipak, važno je napomenuti da je voda jedino piće koje biste trebali koristiti u tu svrhu. "Naši zubi primjećuju kad pijemo bilo što osim vode", ističe Mackie. "Osobito gazirane sokove, energetska pića i alkohol; sva su ta pića puna šećera i kiselina koje mogu omekšati zubnu caklinu, a njeno slabljenje čini zube osjetljivima na žutilo i bojenje."

2. Disanje na usta

Možda ne očekujete da način na koji dišete utjecati na boju zuba, ali stomatolozi kažu da kronično disanje na usta itekako ima utjecaj, "Kada pacijent diše na usta, obično ima kronično suha usta", objašnjava stomatologija dr. Jennifer Silver, vlasnica tvrtke Macleod Trail Dental. "Slina igra vitalnu ulogu u održavanju oralnog zdravlja jer pomaže neutralizirati kiseline i učinkovito ispire čestice hrane. Nedostatak sline, često zbog disanja na usta, može učiniti zube osjetljivijima na bojenje i žutilo."

3. Vaping i e-cigarete

Pušenje cigareta se već dugo povezuje sa žutim zubima, no mnogi ne znaju da i vaping ima sličan učinak."Imao sam mnogo pacijenata koji vjeruju da, budući da vaping nije baš pušenje, ne mijenja boju zubi. To je mit!" kaže Mackie. "Kemikalije koje su u e-cigaretama također boje zube u žutu između boju. Isto tako, vaping može uzrokovati i suha usta, što može otežati borbu protiv karijesa."

4. Konzumacija kisele hrane i pića

Pretjerana konzumacija kisele hrane i pića također može požutjeti zube, oštećujući njihove zaštitne slojeve i dopuštajući bakterijama da uđu. "Prehrana s visokim udjelom kiselina, poput citrusa, gaziranih pića i određenih preljeva za salatu, može narušiti caklinu na zubima", kaže Silver. "Erozija cakline izlaže temeljni dentin, koji je prirodno žućkast i s vremenom može uzrokovati žute naslage na zubima."

5. Pretjerano četkanje

Prerijetko četkanje ili čišćenje zubi samo zubnim koncem očit je recept za katastrofu, no ne shvaćaju svi da i prečesto četkanje također može uzrokovati žutilo zuba. "Liječila sam mnoge pacijente koji vjeruju 'što jače perete zube, to su zubi čišći'", kaže Mackie, no što jače četkate, više možete oštetiti zube, caklinu i desni, što dovodi do dugotrajnih problema sa zubima, uključujući žutilo. Isto, dodaje, vrijedi i za prečesto pranje, jer također može istrošiti prirodnu caklinu zuba i uzrokovati da zubi požute. Mackie zato preporučuje četkanje zubi dva do tri puta dnevno i to sa četkicom s mekim vlaknima uz lagani pritisak.

Škripite li zubima noću dok spavate? Ovih šest znakova će vam to otkriti