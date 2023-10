Ženu pohvalili za odgovor na poruku muškarcu jutro nakon spoja: ‘Tražio je da podijelimo račun!’

Svi znamo da izlasci nisu uvijek laki, a prvi izlasci mogu biti posebno neugodni, s pritiskom da nekoga upoznate i čavrljate s njim. Također često postoje sva ta mala nepisana pravila za spojeve i danas može biti teško shvatiti stvari poput toga tko plaća račun. U modernom svijetu spojeva uobičajeno je podijeliti račun na jednake dijelove ili platiti svoj dio hrane i pića, ali jedan je muškarac izazvao pomutnju zbog svog zahtjeva za novcem nakon spoja - a žena je pohvaljena za svoj odgovor, piše Mirror.

Par, poznat samo kao Jason i Anna, otišao je na spoj, a ona je tvrdila da je Jason tijekom večeri skupio pozamašan račun kupujući si dodatna pića. Ukupno je došlo do 100 dolara, ali Anna kaže da je samo 25 dolara od toga bio njezin dio. Te je večeri ponudila da sve troškove podijeli s njim, ali ju je Jason odbio i sam platio cijeli iznos. Međutim, sljedećeg jutra bilo je jasno da se predomislio, pa joj je poslao prilično zapanjujuću poruku, tražeći ne samo njezin dio računa, već i više novca povrh toga.

Snimka zaslona njihova tekstualnog razgovora podijeljena je na internetu. "Sjajno sam se proveo sinoć! Nakon što sam dobro razmislio, mislim da ću prihvatiti tvoju ponudu za podjelom računa. Danas idem na utakmicu i nisam shvatio da sam sinoć toliko potrošio. Možeš li mi poslati 50 dolara?" Ali Anna mu je odgovorila: "Dobro jutro. Ponuda je istekla nakon što smo otišli iz restorana. Zabavi se na utakmici."

Brojni su ljudi odgovorili na snimku zaslona, ​​dijeleći svoj šok zbog Jasonovog zahtjeva, mnogi nisu mogli vjerovati da je bio toliko drzak da ju to traži. Jedna osoba je rekla: "Plaćanje za sebe nije isto što i podjela računa. Plaćate za ono što ste pojeli i popili, on plaća za ono što je on pojeo i popio. Ne biste trebali plaćati za njega." Dok je netko drugi komentirao: "Kakav klaun - svaki dan se pitam kako su ovakvi ljudi stvarni i koliko ih ima na svijetu."

Netko drugi je dodao: "Ova osoba zaista nema srama. Za muškarca je neugodno čak i pitati ženu da ide podijeli račun za večeru na pola s vama."

