Jeste li čuli za 'loaded water'? Jednostavan recept protiv mučnina oduševio je trudnice

Kad je Lauren Cody Hoffman bila trudna sa sinom, mučnina joj nije popuštala ni ujutro ni navečer. Nije joj bilo dobro doslovno cijeli dan. Isprobala je, kaže, sve živo, čak i akupunkturu kod stručnjakinje za prenatalnu skrb u Los Angelesu, no olakšanje je došlo tek kad je otkrila jednostavan trik: takozvanu 'loaded water' odnosno 'pojačanu vodu'. U razgovoru za People Hoffman je objasnila da ju je liječnik pitao pije li dovoljno tekućine, ali joj je obična voda u trudnoći postala, kako kaže, odbojna. Tada joj je predloženo da u vodu doda elektrolite. Kad je to napravila, odmah je osjetila razliku: bilo joj je manje mučno, a imala je i više energije.

Na TikToku, gdje objavljuje pod imenom @laurenhoffman0, kaže da elektroliti pomažu održati hidraciju i ravnotežu, što je u trudnoći posebno važno jer se povećava volumen krvi, a tijelo radi 'prekovremeno'. Dodaje i da i blaga dehidracija može pojačati mučninu pa joj je upravo ta promjena bila prekretnica. No, kad je riječ o njezinoj posebnoj vodi, Lauren nije stala samo na elektrolitima. Kako bi napitak bio ukusniji i lakše 'sjedao', počela je dodavati malo mjehurića, dodajući mu gazirani napitak, a ponekad i svježe voće. Kaže da ju i danas nasmije koliko rješenje može biti jednostavno iako se u određenom trenutku čini da ništa ne može pomoći. Iako više nije trudna, zdravu naviku je zadržala: u veliku čašu natoči ledenu vodu, ubaci elektrolite, doda malo gaziranog napitka i voće te to pije tijekom dana.

Osim 'pojačane vode', Hoffman ističe još jednu stvar koja joj je bila od velike pomoći, a riječ je o đumbiru. Svježi đumbir bi naribala u vruću vodu i pila kao čaj, naglašavajući da se đumbir stoljećima koristi kao prirodan lijek protiv mučnine te da postoje istraživanja koja pokazuju kako može pomoći kod mučnine tijekom trudnoće. Upravo zato ga mnogi često preporučuju kao staromodno rješenje koje se zadržalo s razlogom.

Nakon što je podijelila svoj trik, njezina 'loaded water' je, kaže, postala viralni hit među trudnicama i mamama. Oko ideje se stvorila mala zajednica koju nazivaju 'LW girls', a Hoffman tvrdi da ju je sve to povezalo s mnogim ženama. Čak organiziraju i redoviti chat ponedjeljkom na Instagramu, a neka online poznanstva prerasla su i u prijateljstva u stvarnom životu. No, prije nego što se bacite na spravljanje čudesne vode ili uvođenje dodataka prehrani, uključujući i spomenute elektrolite, najbolje je posavjetovati se s liječnikom ili primaljom, osobito ako imate kronične bolesti ili posebne prehrambene preporuke.