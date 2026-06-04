Ova neuništiva ljepotica doslovno obožava sunce: Idealna je za najtoplije balkone i ne traži gotovo nikakvu njegu

Dok se mnoge biljke muče pod nemilosrdnim ljetnim suncem, vinka (Catharanthus roseus) doslovno uživa u vrućini, što je čini savršenim odabirom za najizazovnije pozicije na balkonima i terasama. Ova ukrasna cvjetnica, poznata i kao madagaskarski zimzelen, potječe s Madagaskara, gdje je navikla na tropske uvjete. Najbolje uspijeva na temperaturama između 20 i 30 stupnjeva Celzijusa i zahtijeva najmanje šest sati izravnog sunca dnevno za raskošno cvjetanje. Njezini sjajni, tamnozeleni listovi otporni su na sušu jer skladište vodu, a petolatični cvjetovi neumorno se pojavljuju od proljeća do prvih mrazeva. Paleta boja je bogata, od bijele, preko ružičaste i boje lavande, do jarkocrvenih i ljubičastih nijansi, često s kontrastnim "okom" u središtu.

Međutim, oko imena ove biljke često vlada zbunjenost. U narodu se naziva vinka, no to ime dijeli s drugom, vrlo različitom vrstom – malim zimzelenom (Vinca minor). Iako su botanički srodne, njihove su potrebe i izgled potpuno drugačiji. Dok Catharanthus roseus obožava sunce i sadi se kao jednogodišnja biljka u našim krajevima, Vinca minor je trajnica koja preferira sjenovita ili polusjenovita staništa, gdje se koristi kao otporan pokrivač tla. Kako piše Birds&Blooms, mali zimzelen cvjeta uglavnom u proljeće plavoljubičastim cvjetovima i neće uspijevati na osunčanim položajima na kojima madagaskarska vinka briljira. Upravo zbog ovakvih razlika poznavanje botaničkih imena može biti od presudne važnosti kako biste izbjegli pogreške i osigurali da prava biljka završi na pravome mjestu u vašem vrtu.

Njega vinke iznimno je jednostavna, što je jedan od glavnih razloga njezine popularnosti. Sadi se na otvoreno tek kada prođe opasnost od mraza i kada se tlo zagrije na barem 15 stupnjeva, obično sredinom svibnja. Potrebno joj je dobro drenirano tlo jer ne podnosi višak vlage oko korijena, što može dovesti do truljenja. Nakon sadnje, biljke je potrebno dobro zaliti, no kasnije je dovoljno tek tjedno zalijevanje, odnosno kada je gornji centimetar zemlje suh na dodir. Prekomjerno zalijevanje česta je pogreška koja može uzrokovati žućenje listova i gljivične bolesti. Prihrana se preporučuje jednom ili dva puta tijekom sezone gnojivom opće namjene, ali treba izbjegavati gnojiva bogata dušikom koja potiču rast lišća na štetu cvjetova. Velika prednost vinke jest što je "samočisteća" pa nije potrebno uklanjati ocvale cvjetove. Za gušći izgled, možete prikliještiti vrhove mladih izboja.

Zbog svoje izdržljivosti, vinka je svestrana biljka. Idealna je za popunjavanje gredica, kao rubna biljka uz staze ili kao dominantan cvijet u posudama i prozorskim sandučićima. Moderni hibridi nude još veći izbor. Primjerice, serija 'Cora® XDR' uzgojena je s poboljšanom otpornošću na bolesti korijena, dok niske i široke sorte iz serije 'Mediterranean' stvaraju prekrasne cvjetne slapove u visećim košarama, narastavši tek desetak centimetara u visinu, ali se šireći i do pola metra. S druge strane, serija 'Tattoo™' donosi jedinstvene cvjetove čije latice izgledaju kao da su oslikane vodenim bojama, unoseći dašak umjetnosti u svaki vrt. Ove sorte osiguravaju da će vaši prostori biti ispunjeni bojama tijekom cijelog ljeta.