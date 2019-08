Znate li kako najlakše odrezati tortu? Uz ovaj trik nećete više imati problema

Teško je ravno odrezati biskvit na pola, kao i narezati kriške torte, a ova metoda će sigurno olakšati cijeli posao.

Foto: Shutterstock

Treba izmjeriti visinu biskvita i odrediti gdje ga je najbolje rezati. Negdje na polovici visine je idealno kako bi bilo što ravnije. Tamo je potrebno staviti čačkalice i to na šest različitih mjesta. Važno je da vire do pola.

Oko biskvita se potom omota konac koji dodiruje čačkalice. Prekrižite konac i vucite ga, tako da s njime prerežete biskvit na pola.

Osim za biskvit, konac je idealan i rezanje kriški torti i to vrlo jednostavno. Konac se povuče duž torte i pritisne do dna kalupa i to je to.

