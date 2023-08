Živjela je u vlaku, a sada živi u kombiju jer je jeftinije od najma: ‘Kao da sam uvijek na odmoru!’

Uz rekordno visoke troškove života, sve je teže pokušati planirati mjesečni proračun, a jedna je žena priznala da je živjela u vlaku jer je to u to vrijeme bilo jeftinije od plaćanja najma. Naime, nakon svađe sa stanodavcem, Njemica Leonie odlučila je nastaviti nomadski način života i sve vrijeme provoditi u vlakovima, a to je ispalo jeftinije od najma, piše Mirror.

Studentica je kupila godišnju kartu za 300 funti što je značilo da se može besplatno ukrcati na bilo koji vlak u Njemačkoj. Učila je u vlakovima, prala kosu u umivaoniku vlaka, ali Leonie je voljela svoj način života i tvrdila je da se osjeća kao da je "uvijek na odmoru", te da voli slobodu koju joj daje.

Znajući da ne želi živjeti u svom prijašnjem stanu, 2015. godine za vrijeme studija krenula je u živjeti u vlaku. "U vlakovima se stvarno osjećam kao kod kuće i mogu posjetiti toliko više prijatelja i gradova, to je kao da sam cijelo vrijeme na odmoru. U vlakovima uvijek ima nešto za raditi. Želim inspirirati ljude da propituju svoje navike i stvari koje smatraju normalnima", rekla je.

Živjela je i putovala s malo stvari, imala je samo ruksak s osnovnom odjećom, tablet računalo i higijensku torbicu. Međutim, otkrila je da neki njezini prijatelji nisu bili sigurni u njezinu jedinstvenu životnu situaciju."Većini mojih prijatelja jako se sviđa ideja, iako je neki smatraju prilično avanturističkom, a drugi su, međutim, reagirali negativnije: osjećaju se uvrijeđenim činjenicom da dovodim u pitanje uobičajeni način života i življenja."

Nakon što je završila studij 2020., Leone je prestala živjeti na stazama i umjesto toga odlučila živjeti na kotačima. Preobrazila je VW Crafter iz 2015. u mali dom i nimalo ne žali. "Ovo radim dokle god uživam i nemam plan što bih mogla raditi kasnije. Ne probudim se niti jedno jutro i pomislim: noć bi bila ugodnija u stvarnom stanu."

