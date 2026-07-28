Celebrity beauty, ljetni glow i make-up trendovi sezone: Douglas predstavlja najpoželjnije ljetne novitete

Ljeto je uvijek rezervirano za beauty osvježenja, a ovogodišnja sezona donosi nekoliko noviteta koji su već privukli veliku pozornost beauty zajednice diljem svijeta. Douglas parfumerije i ovoga puta donose spoj celebrity parfema, make-up favorita i proizvoda koji stvaraju savršeni sun-kissed izgled, upravo onakav kakav dominira ovog ljeta.

Među najiščekivanijim novitetima ističu se nova izdanja brenda Ôrəbella, beauty projekta supermodela Belle Hadid. Brend je nastajao nekoliko godina, vođen idejom da parfem bude više od samog mirisa – spoj parfumerije i njege kože. Rezultat je inovativna dvofazna formula bez alkohola koju je prije nanošenja potrebno protresti dok istovremeno pruža osjećaj njege i dugotrajan miris. Kolekcija se ovoga ljeta proširuje s dva nova izdanja – Jasmine Blues Parfum , elegantnim spojem cvjetnih i toplih nota, te Golden Brulee Perfume Mist , zavodljivom mirisnom maglicom za tijelo i kosu inspiriranom toplim ljetnim večerima i bogatim, slatkastim mirisnim notama.

Foto: Douglas parfumerije

Veliku pažnju privlači i dolazak brenda Better World Fragrance House, parfemske kuće koju je pokrenuo višestruko nagrađivani glazbenik Drake. Summer Mink Eau de Parfum prvi je parfem ovog brenda dostupan u Douglas parfumerijama te predstavlja jedan od najiščekivanijih beauty noviteta godine. Sofisticirana kompozicija spaja svježinu, toplinu i luksuz u modernom mirisu koji izlazi iz okvira klasičnih ljetnih parfema.

Foto: Douglas parfumerije

Ljeto je sinonim za putovanja, vikend-bijeg i beauty rutinu u pokretu, a upravo je tim trenucima inspirirana nova Douglas Collection Beauty Yacht kolekcija. Okuplja praktične mini beauty proizvode u trendi travel-size formatu, idealne za godišnji odmor, vikend putovanja ili jednostavno isprobavanje novih favorita.

Foto: Douglas parfumerije

Kolekciju savršeno nadopunjuje Big Bronzer Face & Body Bronzing Powder , bronzer za lice i tijelo koji koži daje prirodan osunčan izgled, dok Jardin Bohème Escapade Solaire Shimmering Body Oil pruža suptilan shimmer efekt i njegovan sjaj koji posebno dolazi do izražaja tijekom ljetnih dana i večeri.

Foto: Douglas parfumerije

Foto: Douglas parfumerije



Douglas ovog ljeta dodatno proširuje i ponudu branda Morphe, kultnog make-up branda koji je zahvaljujući profesionalnoj kvaliteti, inovativnim formulama i snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama postao jedan od omiljenih izbora beauty kreatora i make-up umjetnika diljem svijeta.

Izdvajamo dva nova favorita – Morphe Tailored Nudes Eyeshadow Palette paleta sjenila u najtraženijim nude nijansama za bezbroj dnevnih i večernjih lookova, te Cloudlight Soft Glow Diffused Blush , rumenilo lagane teksture koje licu daje prirodnu svježinu i efekt mekog, difuznog sjaja, jednog od vodećih make-up trendova ove sezone.

Foto: Douglas parfumerije

Foto: Douglas parfumerije

Od mirisa poznatih imena do proizvoda za postizanje prirodnog ljetnog sjaja, novi Douglas beauty izbor prati svjetske trendove i donosi proizvode koji će obilježiti ljeto 2026.