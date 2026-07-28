Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 140
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MEĐUGORJE
#DINAMO
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
noviteti

Celebrity beauty, ljetni glow i make-up trendovi sezone: Douglas predstavlja najpoželjnije ljetne novitete

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije
1/14
VL
Autor
Promo
28.07.2026.
u 15:31
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Od novih mirisa Belle Hadid i Drakea do make-up favorita za savršen ljetni glow – Douglas ovog ljeta donosi beauty novitete koji prate najveće svjetske trendove

Ljeto je uvijek rezervirano za beauty osvježenja, a ovogodišnja sezona donosi nekoliko noviteta koji su već privukli veliku pozornost beauty zajednice diljem svijeta. Douglas parfumerije i ovoga puta donose spoj celebrity parfema, make-up favorita i proizvoda koji stvaraju savršeni sun-kissed izgled, upravo onakav kakav dominira ovog ljeta.

Među najiščekivanijim novitetima ističu se nova izdanja brenda Ôrəbella, beauty projekta supermodela Belle Hadid. Brend je nastajao nekoliko godina, vođen idejom da parfem bude više od samog mirisa – spoj parfumerije i njege kože. Rezultat je inovativna dvofazna formula bez alkohola koju je prije nanošenja potrebno protresti dok istovremeno pruža osjećaj njege i dugotrajan miris. Kolekcija se ovoga ljeta proširuje s dva nova izdanja – Jasmine Blues Parfum, elegantnim spojem cvjetnih i toplih nota, te Golden Brulee Perfume Mist, zavodljivom mirisnom maglicom za tijelo i kosu inspiriranom toplim ljetnim večerima i bogatim, slatkastim mirisnim notama.

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije

Veliku pažnju privlači i dolazak brenda Better World Fragrance House, parfemske kuće koju je pokrenuo višestruko nagrađivani glazbenik Drake. Summer Mink Eau de Parfum prvi je parfem ovog brenda dostupan u Douglas parfumerijama te predstavlja jedan od najiščekivanijih beauty noviteta godine. Sofisticirana kompozicija spaja svježinu, toplinu i luksuz u modernom mirisu koji izlazi iz okvira klasičnih ljetnih parfema.

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije

Ljeto je sinonim za putovanja, vikend-bijeg i beauty rutinu u pokretu, a upravo je tim trenucima inspirirana nova Douglas Collection Beauty Yacht kolekcija. Okuplja praktične mini beauty proizvode u trendi travel-size formatu, idealne za godišnji odmor, vikend putovanja ili jednostavno isprobavanje novih favorita.

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije

Kolekciju savršeno nadopunjuje Big Bronzer Face & Body Bronzing Powder, bronzer za lice i tijelo koji koži daje prirodan osunčan izgled, dok Jardin Bohème Escapade Solaire Shimmering Body Oil pruža suptilan shimmer efekt i njegovan sjaj koji posebno dolazi do izražaja tijekom ljetnih dana i večeri.

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije


Douglas ovog ljeta dodatno proširuje i ponudu branda Morphe, kultnog make-up branda koji je zahvaljujući profesionalnoj kvaliteti, inovativnim formulama i snažnoj prisutnosti na društvenim mrežama postao jedan od omiljenih izbora beauty kreatora i make-up umjetnika diljem svijeta.

Izdvajamo dva nova favorita – Morphe Tailored Nudes Eyeshadow Palette paleta sjenila u najtraženijim nude nijansama za bezbroj dnevnih i večernjih lookova, te Cloudlight Soft Glow Diffused Blush, rumenilo lagane teksture koje licu daje prirodnu svježinu i efekt mekog, difuznog sjaja, jednog od vodećih make-up trendova ove sezone.

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije

Douglas parfumerija
Foto: Douglas parfumerije

Od mirisa poznatih imena do proizvoda za postizanje prirodnog ljetnog sjaja, novi Douglas beauty izbor prati svjetske trendove i donosi proizvode koji će obilježiti ljeto 2026.

Svi noviteti dostupni su u odabranim Douglas parfumerijama te na douglas.hr.

Ključne riječi
douglas Douglas parfumerija

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

MAKEUP
jednostavne upute

Sezonski vodič za obnovu kose: kako spriječiti suhoću i vratiti kosi vitalnost nakon izlaganja ekstremnim uvjetima

Žarko sunce, visoke temperature i morska sol ili, pak, presuh zrak i zimski mraz nepovoljno utječu na kosu. S vremenom to dovodi do slabljenja vlasi, zbog čega kosa postaje osjetljiva, beživotna i bez sjaja. No uz odgovarajuće proizvode kosa može ponovno zablistati. Dovoljno je odabrati kvalitetne šampone, maske i balzame na web-stranici MAKEUP te slijediti jednostavne upute.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!