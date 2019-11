Žene otkrile kako su im partneri reagirali na neplaniranu trudnoću: 'Problijedio je i povratio'

Šest žena je za metro.co.uk ispričalo svoja iskustva kad su obznanile neplaniranu trudnoću.

"Kada sam rekla svom partneru da očekujem drugo dijete brzo nakon prvo, on me ostavio i više nije htio imati ništa s nama", iskrena je jedna žena.

"Ništa nije platio, nije ni upoznao drugo dijete, a meni je bilo jako teško razumjeti zašto ne može voljeti tu djecu. Osjećala sam se usamljeno, uplašeno i uznemireno."

Ostala sam trudna nakon afere s oženjenim muškarcem

"Moja druga kćer bila je iznenađenje. 'Rezultat' afere s oženjenim muškarcem. Nazvala sam ga i on je potpuno poludio. Rekao je da spavam sa svima i da ni ne zna je li dijete njegovo. Pa sam ja nazvala njegovu ženu, a on to još uvijek ne zna. Tek nakon tri godine pristao je napraviti test očinstva kako bi dokazali da je dijete njegovo. Ona sada ima 24 godine i povezana je s njim."

Bili smo samo prijatelji

"Moja prva trudnoća bila je neplanirana, nisam ni izlazila s tim muškarcem", iskrena je anonimna žena. "Bili smo prijatelji, a kad sam mu rekla da sam trudna, rekao je: 'Smola...' i izašao. Javio mi se godinu i pol kasnije kad sam ga tužila jer nije plaćao alimentaciju. Moje dijete sada ima skoro devet godina, a on i njegov otac su prijatelji. Ne postoji neka povezanost kao između roditelja i djeteta..."

Pila sam kontracepcijske pilule, a on je imao kondom

"Imala sam baš snažan osjećaj da sam trudna", ispričala je za Metro još jedna žena, ali kaže, to se dogodilo dok sam pila kontracepciju, a i koristili su kondom. "Pokušala sam se uvjeriti da stvarno nije moguće, ali osjećala sam se čudno."

Napravila je test i vidjela na digitalnom prozorčiću: 2-3 tjedna trudna.

"Nisam bila iznenađena, duboko u sebi sam znala. Ali bila sam šokirana jer smo koristili zaštitu. Odmah sam znala da ne želim to dijete, jer sam već i razgovarala s partnerom." Kad mu je rekla, sve je prošlo dobro. "Oboje smo bili šokirani i nakon dugih razgovora, odlučili smo se na abortus. Meni je bilo puno teže pomiriti se s tim. Ali to je 100 posto bila prava odluka i ne kajem se."

Moj je partner bio presretan

"Kad sam mu rekla, bio je vani sa sinom i rekao je da će doći čim prije. Plakala sam na krevetu dok nije došao, jer sam bila uzrujana. Planirali smo dijete kada kupimo kuću... No, on me primio za ruke i rekao kako uništavam trenutak suzama, jer je on - presretan", priča jedna od žena koje su podijelile svoju priču.

"Bio je super kroz cijelu moju trudnoću, onim što se pojavio mamuran kod ginekologa na pregledu u 12. tjednu trudnoće. Moje je mentalno zdravlje tijekom trudnoće bilo baš loše, ali uvijek je bio uz mene."

Ona je morala čuvati trudnoću tri tjedna prije termina zbog komplikacija. "Svaki dan me posjećivao."

Problijedio je i povratio!

"Moja trudnoća bila je potpuno neplanirala. Rekli su mi da nikada neću moći imati djecu pa sam planirala ići na umjetnu oplodnju. No nakon šest mjeseci s novim partnerom, osjećala sam se trudno... Ni on ni ja nismo to očekivali. Napravila sam test jer mi je menstruacija kasnila tjedan dana, a i boljele su me grudi. Ali menstruacije su mi ionako bile neredovite, pa se nisam brinula. Nakon pet sekundi pojavio se znak - pozitivno", prepričava ova dama.

"Nisam znala što da napravim pa sam samo pozvala partnera da dođe gore dok sam još uvijek sjedila na wc školjci i dodala sam mu test. On je problijedio i povratio."

Na početku je govorio kako je ženi zadržati to dijete jer nije spreman.

"Ali bio je podrška i rekao da će biti uz mene kako god. Odlučila sam zadržati dijete i drago mi je zbog toga. Četiri mjeseca kasnije očekivali smo malenog dječaka u kojeg smo beskrajno zaljubljeni i otac je jako sretan što na kraju nisam napravila pobačaj."

