Žena varala muža pet mjeseci, a on je to otkrio zbog Vladine uzbune za opasnost: 'Užasno me sram'

Jedna je žena, koja je imala aferu posljednjih pet mjeseci, uhvaćena na djelu kada je alarm njezinog supruga upozorio na tajni telefon koji koristi za slanje poruka svom ljubavniku. 34-godišnja Verity, koja nije željela otkriti svoje puno ime, sada osjeća grižnju savjesti zbog svoje nevjere i načina na koji je njezin suprug saznao. Kaže da je on ne želi ni pogledati u oči, ali i dalje zajedno žive, prenosi Mirror.

Nakon što se sa suprugom i sinom osjećala kao višak u svojoj obiteljskoj kući, Verity je započela aferu, unatoč priznanju da je varanje pogrešno.

Kao majka, kaže da je preuzela odgovornost za brigu o njihovom djetetu i njihovom kućanstvu - naposljetku vidjevši kako gubi svoj 'identitet'. 'Otkako smo dobili sina, koji je apsolutno svjetlo naših života, nemojte me krivo shvatiti, jednostavno sam se osjećala kao necijenjeni treći kotač koji je također ljepilo koje drži obitelj na okupu. Pretpostavljam da sam se na neki način osjećala kao da sam izgubila svoj identitet. A, kao živahnoj osobi koja voli izlaziti, to mi je jako teško palo. Sada sam samo mama, priznaje Verity.

Dolazeći kući s posla, a zatim kuhajući i čisteći, osjećala je da radi u smjenama od 16 sati bez ikakve podrške svog supruga. 'Stvarno se osjećam kao da on nikada neće razumjeti mentalni teret koji preuzimaš kao majka, a koji muškarcu jednostavno ne pada na pamet', nastavila je Verity, 'Iscrpljujuće je. Nisam namjeravala povrijediti svog muža, samo sam htjela učiniti nešto za sebe, kao osobu, a ne kao mamu'. Prije otprilike pet mjeseci Verity se priključila web stranici za pronalaženje partnera i počela razgovarati s muškarcima na mreži. Na kraju je i kliknula s jednim muškarcem s kojim se vikendom viđa mužu iza leđa.

Verity priznaje da je njeno varanje pogrešno, ali tvrdi i kako se jedino uz svog ljubavnika ponovno osjećala živom. 'Meni je moj muž sve na svijetu i što je najvažnije on je otac mog djeteta. A, moj ljubavnik je bio samo divlji hobi koji mi je pomogao da živin vikendima. Bio je samo bijeg od stresa svakodnevnog života', rekla je, 'Naš odnos je bio uglavnom seksualan tako da nismo bili odsutni jedno s drugim dulje vrijeme. Jednostavno smo se stvarno povezali na toj razini'.

Ali, tajne i laži ove žene otkrile su se u nedjelju, 23. travnja, kada se Vladina uzbuna u 15 sati signalizirala na njezinom skrivenom telefonu. Verity kaže da bi obično držala mobitel zaključan u autu, ali u nedjelju ga je ostavila u džepu kaputa, koji je bio obješen na vješalici u njihovom hodniku. Ona i njezin suprug bojali su spavaću sobu svog sina kada se aktivirala uzbuna - koja pokušava upozoriti javnost na potencijalne opasnosti poput poplava. 'Taman sam koristila svoj 'pravi' telefon kada je počela uzbuna. On se nije ni upalio, ali moj drugi mobitel zvučao je kao da je uzbuna za smak svijeta. Pokušala sam se praviti glupa i glumila sam da ne razumijem što se to čuje. Pokušavala sam sići dolje prije svog muža, ali on je sišao dolje brže od mene, pronašao ga u džepu mog kaputa prije nego što sam ga uspjela sakriti i onda je to bilo to, igra gotova', objasnila je Verity.

Verity je znala da nema smisla ni pokušavati izmisliti ispriku, ali nije se mogla natjerati da prizna da je imala petomjesečnu aferu: 'U tom trenutku nisam znala što učiniti - srce mi je ubrzano kucalo i mogla sam osjetiti kako mi se lice toliko zarumenjelo da se činilo kao da doslovno gori te kao da će se otopiti svake sekunde. Stajala sam tamo smrznuta s čudnim izrazom lica. Samo se sjećam da je vikao 'Hajde onda, reci mi'. Kada ju je suprug pitao ima li ljubavnika, ona je samo kimnula glavom i poželjela nestati: 'Bio je to najgori trenutak u mom životu'.

Iako vjeruje da je način na koji je njezin suprug saznao užasan, ne misli da je ona jedini krivac za svoju aferu: 'Žao mi je što sam ga povrijedila i nitko se ne bi trebao nositi s tim. Vjerojatno si to nikad neću oprostiti, ali također, imala sam svoje razloge'. Verity nije sigurna zna li njezin ljubavnik da je njihova tajna otkrivena jer joj je suprug zaplijenio telefon. Kaže da će se prijaviti na svoj račun za upoznavanje na internetu i obavijestiti ga, ali sada nije sigurna što osjeća prema njemu. 'Trebam malo vremena da procesuiram posljednjih nekoliko dana', rekla je, 'Ali, osjećam se tako prljavo i kao da je sva strast nestala. Možda je to samo šok. Stvarno ne znam kako se sada osjećam'.

Verity je svojoj obitelji priznala što se dogodilo, ali sada žali zbog toga. Ljuti su na svoju kćer jednako kao i njezin suprug, ali se nada da će moći ostati kod sestre nekoliko dana dok se situacija ne smiri. O tome misli li da ima šanse za povratak iz ove situacije, Verity je dodala: 'Ako mi ikada oprosti... još uvijek je sve to prilično friško i još uvijek živimo zajedno, što je trenutno jako neugodno. Ne može me ni pogledati u oči'.

