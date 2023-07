Žena ogorčena odlukom prijateljice: ‘Dopušta mi da dođem na vjenčanje samo ako ću posluživati hranu!’

Postoji bezbroj načina da osigurate da svi vaši voljeni mogu doći na vaše vjenčanje - ovisno o budžetu, možete ih sve pozvati da dođu cijeli dan ili možete imati samo nekoliko odabranih ljudi za ceremoniju, a druge samo navečer na slavlju. No, jedna gošća na vjenčanju bila je zbunjena kada joj je ponuđena "privilegija" posluživanja hrane na događaju kako bi mogla biti dio tog dijela dana, unatoč osjećaju da je prilično bliska s obitelji. No to nije sve. Morala bi otići nakon toga, kad bi stigli pravi večernji gosti, piše Mirror.

Mladenci su, naime, imali "niskobudžetno" vjenčanje, ali su ipak željeli "fancy ručak uz poslugu" nakon njihove ceremonije, kojoj su prisustvovali samo "bliski prijatelji i obitelj". Gošća vjenčanja ispričala je priču svojoj prijateljici, koja ju je pak podijelila na popularnom roditeljskom forumu Mumsnet.

Prepričavajući priču, anonimna žena je napisala: "Tako su rezervirali gradsku vijećnicu za ručak odmah nakon vjenčanja, na koje su pozvani samo bliski prijatelji i obitelj. Oni su zatim zamolili druge, manje bliske prijatelje da 'imaju privilegiju' da ih posluže na ovom događaju, besplatno, kao uslugu, umjesto pozivnice na vjenčanje. To je zapravo bilo formulirano kao 'želite li imati privilegiju poslužiti nas na našem vjenčanju?' a od ljudi koji su bili zamoljeni očekivalo se da će to shvatiti kao čast. Očito je to donekle 'gotova stvar' u njihovom krugu. Jedna od osoba od kojih je zatraženo da to učini bila je moja prijateljica. Ona je zapravo mislila da je prilično bliska s obitelji, poznaje ih godinama i dolazila je na večeru i slične stvari, ali je shvatila da oni nju očito nisu vidjeli na isti način."

Rođaci i prijatelji, koji čak nisu bili plaćeni da pomognu, također su zamoljeni da nose uniforme, a tretirani su "točno kao" profesionalni poslužitelji. Žena je dodala: "Svi za stolom su se prema njoj odnosili točno kao prema profesionalnom poslužitelju, nisu je gledali očima, nisu joj čak ni zahvaljivali, davali su joj naredbe itd., iako ih je sve poznavala godinama i provodila vrijeme u njihovoj kući kada su se okupljali. Svim su poslužiteljima 'zahvalili' nekoliko tjedana nakon vjenčanja s kutijom osnovnih Cadbury čokolada, Te su bombonijere bile detaljno zamotane i poslane sa zahvalnicama. Nakon otvaranja kutije, moja prijateljica je shvatila da su sve bijele i pokvarene... pogledala je rok valjanosti i ispostavilo se da su odavno prestale biti jestive!"

Korisnici su bili šokirani postupkom mladenaca. "Vjenčanja su u zadnje vrijeme potpuno izmakla kontroli..mislim što je ovo?!", napisala je jedna korisnica. "Ljubazno, ali čvrsto 'ne dolazi u obzir' bio bi moj odgovor da me netko ovako pozove na vjenčanje!", dodala je druga osoba.

