'Želimo da Dalmatinci dođu i upoznaju našu prelijepu Slavoniju'

Kad među njima zaiskri, Anja će kazati da neće više raditi i da ona odlazi, Marin će na riječima isto biti spreman na odlazak, a Rea će sestru i bratu poručiti neka odu, a ona bome neće. Ostat će u selu, na ranču, jer naposljetku, ona tu i živi, za razliku od sestre i brata koji stanuju u Slavonskom Brodu.

No nesporazum će ubrzo pasti u drugi plan i prihvatit će se njih troje svatko svoga posla na ranču Ramarin koji imaju u Garčinu nedaleko od Slavonskog Broda:

– Nas troje odlučili smo ostati u Slavoniji – kaže 35-godišnja Anja Galović, majka djevojčice Ane i dječaka Petra. U Osijeku je ona magistrirala ruralni turizam, a tema njezina rada bio je upravo ranč na kojem cijela obitelj predano radi.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

– Nikada zapravo nisam razmišljala o odlasku odavde, već o tome kako napraviti dodanu vrijednost onome što su naši roditelji stvorili. Za mene je Slavonski Brod grad po mjeri za život – govori Anja osmjehujući se jer su sada sestra i brat “otkrili” da nikada nije mislila ozbiljno kada je rekla da će ići.

Djeci je ljepše odrastanje na selu

– Radimo u turizmu i mislimo da on u Slavoniji ima perspektivu, a bome imamo što i pokazati. Željeli bismo da ljudi iz Dalmacije počnu malo više dolaziti k nama, htjeli bismo da upoznaju Slavoniju jer je zbilja prelijepa – kaže Marin Samardžić.

Taj je 26-godišnjak završio međunarodno poslovanje na jedinom američkom koledžu u Hrvatskoj, RIT-u, sportski menadžment je završio u Madridu, a u Americi, točnije u Zapadnoj Virginiji, konjički koledž.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

– Volim sport, teretanu i konje. Naučio sam i potkivati konje i na to sam baš ponosan. Školovanje mi je pomoglo da prenesem globalno razmišljanje na lokalnu razinu, ali ne mogu ni zamisliti da živim u velikom gradu. Ovdje je zelenilo, priroda, u ovome što radim uživam svaki dan. Svoju budućnost vidim na selu, htio bih da ono cijeli život bude dio mene – kaže Marin.

Rei je 29 godina, u Zagrebu je studirala ekonomiju, a prije pet godina Marin ju je pitao bi li htjela na devet mjeseci s njim u Ameriku upoznati svijet konja. I pošla je.

– Pronašla sam se u tome. Na ranču sam uglavnom u štali, na ranču i živim, imam svoj vrt... Mislim da bi se trebalo raditi više na razvijanju sela da se mladi vrate, da počnu saditi vrtove... Ljepše je odgajati djecu na selu, živjeti u prirodi – zaneseno kaže Rea.

– Da, trebalo bi poticati mlade, ali trebali bi i oni zasukati rukave. Imam dojam da bi mnogi htjeli samo “fine” poslove. U Slavonskom Brodu, nažalost, više nema proizvodnje, dosta je nesigurnosti i mladi koji žele napredovati otišli su – dodaje Marin.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL Na ranču radi 18 ljudi

– Treba se pobrinuti za mlađe generacije jer na nama svijet ostaje, ostanak mladih može se poticati gradnjom kuća, zapošljavanjem sposobnih, a ne podobnih... Mi smo se snašli, volimo to što radimo, na ranču nas je 18 zaposlenih, ponuda je raznovrsna – jahanje, biciklizam, pecanje, gastronomija, noćenje, dječji kampovi, streličarstvo, streljaštvo, pikado... Prometnuli smo se u vikend-destinaciju, osluškujemo potrebe naših gostiju, nastojimo što više surađivati s lokalnim proizvođačima hrane, da ono što nemamo sami kupimo od njih – nabraja Anja.

U jednominutnome filmu koji će snimiti u sklopu projekta Moja.hr kao predstavnici Brodsko-posavske županije – iz koje je poniknula i jedna od najljepših ljubavnih priča na svijetu, ona Malene i Klepetana – prikazat će ljepotu Slavonije o kojoj govore. Scenarij nisu još složili do kraja, no bit će tu i tradicije i gastronomije i prirodnih ljepota, samo im je sada teško reći hoće li kamerom “odlutati” do Ljeskovih voda na čijem je području osam izvora, umjetnog jezera Petnja na Dilj gori, zaštićenog krajolika Gajne, etnosela Stara Kapela...

– Naša je županija danas poznata kao destinacija kulturnog, aktivnog i ruralnog turizma, ali i kao raj za gurmane s autohtonim okusima baziranim na zdravim lokalnim namirnicama. Brodsko-posavska županija najvećim je dijelom ruralni prostor, udaljena je niti dva sata od Zagreba, a opet je daleko od gužvi i asfalta, kutak zelenog raja u kojem se može doživjeti tišina. To rijetki imaju – kaže direktorica turističke zajednice Brodsko-posavske županije Ružica Vidaković najavljujući novi turistički proizvod županije – riječni kruzing na Savi.