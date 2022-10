"Zbog filera i Botoksa izgledam kao da mi je 30, no 'trolovi' tvrde da se vidi da imam 45 godina"

I dok neke žene pokušavaju prigrliti svoje bore i sijede; vodeći se onom da i starenje ima svojih prednosti; mnoge se radije podvrgavaju tretmanima Botoksa i raznih 'filera', prateći tako globalni trend održavanja mladolikog izgleda.

Genijalni make up trikovi zbog kojih ćete žaliti da ih niste znali prije

Među njima je i 45-godišnja Amerikanka Hilary Leigh koja sama za sebe kaže da je opsjednuta uljima za lice, skupom njegom i Botoks tretmanima, te doista vjeruje da ne izgleda kao da se bliži petom desetljeću.

Zato je na TikToku pozirajući u smeđem topiću ponosno pokazala svoj mladoliki izgled, uz natpis:'

'Recite mi da ne izgledam kao da mi je toliko godina..."

- Istina, ne izgledaš, mislio sam da imaš 44 i 365 dana... - grubo se našalio jedan pratitelj koji, kao i većina, nije bio uvjeren da skupocjeni tretmani uistinu djeluju.

"Puno ste toga napravili na sebi pa čak i ako izgledate kao da ste u 30-ima, na to ste potrošili gomilu novca", komentirala je jedna korisnica.

- Ne razumijem zašto ljudi ovo rade; izgledaš prekrasno, ali kao da imaš 45 zato što imaš - glasio je jedan komentar, a nakon nekoliko sličnih Hilary je odgovorila:

''Nisam uvrijeđena. Mislim da me više šokira to što žene odvajaju vrijeme za ostavljanje ovakvih komentara", napisala je, prenosi The Sun.

