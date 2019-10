Zašto imamo noćne more i kako ih spriječiti?

Iako se ne zna zašto točno dolazi do noćnih mora, vrlo vjerojatno je uzrok stres i stvari o kojima razmišljamo prije spavanja. Na snove također utječe i hrana, aktivnost tijekom dana, ali i zdravstveno stanje osobe. Evo što stručnjaci kažu o noćnim morama i kako ih spriječiti.

Zašto se pojavljuju?

Noćne se more često događaju u REM fazi sna, fazi u kojoj najčešće sanjamo, a koja traje oko dva sata. S godinama se sve više smanjuju, dok su kod djece češće kod djevojčica. Noćne more su dio spavanja, ali je potrebno obratiti pozornost i potražiti pomoć ako se počnu ponavljati iz dana u dan.

Noćne more dolaze zbog stresa u životu, a na ovaj se način stres projicira u snovima. Stres općenito utječe na spavanje i loš san, a nekada se kao posljedica pojave i noćne more. Najbolji primjer su studenti koji prije ispita često ne mogu spavati ili imaju noćne more o tome kako neće uspjeti položiti ispit. Također, istraživanje je pokazalo kako je 90 posto studenata imalo noćne more zbog filmova koje su gledali neposredno prije spavanja.

Kako spriječiti noćne more?

Ipak, postoji rješenje i načini kako se boriti protiv noćnih mora. Nije ih uvijek moguće spriječiti, s obzirom na to da se na snove ne može utjecati, ali se mogu promijeniti određeni uvjeti koji će utjecati i na san. Spavaća soba bi trebala biti tiha i u mraku, bez prisutnosti svijetla od pametnog telefona ili pak računala, a važna je i temperatura sobe.

Važno je i obratiti pažnju na rutinu spavanja. Odlazak u krevet i buđenje uvijek u isto vrijeme stavlja manji stres na organizam, a samim time se i smanjuje mogućnost noćnih mora. Kava, alkohol, začinjena hrana i nikotin također utječu na san pa bi ih trebalo izbjegavati nekoliko sati prije spavanja.

Istraživanje je pokazalo kako je muškim vojnicima koji nemaju PTSP pomoglo igranje video igrica za bolje snove. Stručnjaci su otkrili kako je moguće da se ovo događa zbog pobjeđivanja u igranju. Ista metoda se nije pokazala učinkovitom kod ženskih osoba.

