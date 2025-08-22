Naši Portali
'povjerljivo'

Zanima vas koje su najveće tajne FBI-a? Agenti otkrili neke, ali mogle bi vas razočarati!

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
22.08.2025.
u 11:30

Možda najveća “tajna” FBI-a i CIA-e nije skrivena u spektakularnim dokumentima ili zavjerama, već u činjenici da njihov svakodnevni rad nije ni približno toliko dramatičan koliko ga zamišljamo.

Većina ljudi zna što su FBI i CIA – ali koliko zapravo znate o tome što se događa unutar tih agencija? Vjerojatno ne puno. I to nije slučajno. Njihovi agenti zaduženi su za sprječavanje i rješavanje zločina, a takav posao ne bi bilo moguće obavljati kada bi njihove informacije bile dostupne svima. No, koliko god bile tajnovite, povremeno na površinu isplivaju male “pukotine” u zidovima šutnje. 

Upravo se to dogodilo kada je jedan korisnik Reddita postavio pitanje: “Agenti FBI-a/CIA-e s Reddita, što nam možete reći, a da nas ne ubijete?”. Odgovori su stigli brzo – anonimni, ali intrigantni. Evo nekih od najzanimljivijih.

Noćne more nakon obuke

Jedna bivša zaposlenica NSA-e ispričala je kako su im tijekom obuke prikazivali snimke i dokumente toliko uznemirujuće da je “jedva spavala dva tjedna nakon toga”. Ta priča natjerala je jednog Redditora na razmišljanje: “Koliko je strašnih događaja koji mijenjaju svijet spriječeno, a mi obični ljudi nikada nećemo saznati?”. 

“Povjerljivo” ne znači i zanimljivo

Jedan analitičar objasnio je da 85% klasificiranih materijala zapravo nije označeno zbog sadržaja, već zbog načina na koji su informacije prikupljene. Drugim riječima – povjerljivost je često više birokratska nego filmski uzbudljiva. Bivši pripadnik mornarice potvrdio je to vlastitim iskustvom: “Bio sam uglavnom razočaran. Ogromna količina dokumenata jednostavno je dosadna i naizgled nevažna”. 

Poslovi koji ostavljaju trag

Jedan agent FBI-a proveo je karijeru prateći pedofile i dječju pornografiju. Posao je napustio jer je počeo narušavati njegovo mentalno zdravlje. Na Redditu su mu ipak odali priznanje: “To je častan posao. Ljudi poput njega čine razliku u ovom svijetu”. 

Nema tajni – samo rutina 

A ponekad – nema apsolutno nikakvih tajni. Jedan korisnik ispričao je da je njegov praujak, agent FBI-a, godinama odbijao ispričati ikakve priče pozivajući se na “tajnost posla”. Nakon desetljeća upornog ispitivanja, konačno je priznao: “Ne, jednostavno se ne sjećam da se dogodilo išta zanimljivo”. 

Možda najveća “tajna” FBI-a i CIA-e nije skrivena u spektakularnim dokumentima ili zavjerama, već u činjenici da njihov svakodnevni rad nije ni približno toliko dramatičan koliko ga zamišljamo.

posao Tajne reddit tajni agent agenti CIA FBI

