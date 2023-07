Zamolila je susjedu da joj zalije biljke u vrtu dok je na odmoru: 'Posjekla mi je sve ruže!'

Jedna je žena nedavno na portalu Mumsnet ispričala kako je svojoj susjedi povjerila da joj čuva vrt dok je ona na godišnjem odmoru, ali kad se vratila kući, kaže, šokirala se. Naime susjeda je, čini se, njenu molbu shvatila malo preozbiljno, očito misleći kako samo zalijevanje biljaka neće biti dovoljno; pa ne samo da je cijeli vrt oplijevila, već je i škarama podrezala gotovo sve što je tamo raslo, a posebno se usredotočila na ruže... "Bili smo na odmoru 10 dana i zamolili smo je da nam zalijeva biljke u vrtu dok nas nema, no učinila je puno više od onoga što smo tražili; naime kad smo se vratili shvatili smo da je cijeli vrt potpuno očišćen od korova, a biljke i grmovi lijepo oblikovani i očito njegovani; stvarno smo se šokirali i bili smo joj iskreno zahvalni jer nije morala napraviti ništa od toga", napisala je.

Činilo se tako, kaže, da je sve savršeno, no to je bilo prije nego je došla do svojih omiljenih ruža i vidjela da ih je sve posjekla! "Da stvar bude gora, uzela je reznice da ih posadi kod sebe; je li ih stvarno posjekla samo da bi ih mogla posaditi u svom vrtu?’, pitala se ljutita žena. "Imali smo pet različitih grmova ruža penjačica u različitim dijelovima vrta, a većinu je posjekla potpuno, nema ih...", objasnila je.

"Taman prije nego što smo otišli sve su bile u punom cvatu, veliki grmovi s puno lišća i predivnim cvjetovima koji su zauzimali puno prostora. Da, možda su izgledale pomalo divlje i zarasle, ali uvijek smo htjeli takav 'neuredan' izgled jer nam je to lijepše od savršeno njegovanog i urednog. Osim toga, svi znaju da je baš sada vrijeme kada ruže najviše rastu i cvjetaju...", napisala je.

Iz kratkog razgovora koji je vodila sa susjedom nakon što se vratila moglo se, kaže, zaključiti kako ona misli da im je napravila uslugu pa sada ni sama ne zna je li ogorčena bez razloga i jesu li njeni osjećaji opravdani. "Mislite li da pretjerujem i da bih sve ovo trebala shvatiti kao 'to su samo ruže, opet će izrasti... ili?", pitala je na forumu.

"Koji god joj je bio razlog da to napravi, nikako nije smjela bez da vas pita", napisala je jedna korisnica. "Na žalost, sada više ništa tu ne možete. Ruže će se oporaviti; samo je nemoj više pitati da vam pazi na vrt!", dodala je druga, a mnogi su ženi savjetovali da ipak pita svoju susjedu što joj je bilo i zašto joj je odlučila posjeći sve ruže.

