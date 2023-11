Zabranila je svekrvi da viđa svoju unuku: ‘Ovaj put je pretjerala’

U životu ne možete birati svoju obitelj, a isto se može reći i za tazbinu koju dobijete. A kad djeca jednom uđu u brak, tada je neizbježno da bake i djedovi imaju svoje mišljenje o odgoju. No, jedna je mama ostala bijesna nakon što je njezina svekrva uzela u svoje ruke, doslovno, i bez dopuštenja ošišala njezinu kćer tinejdžericu. Uznemirena majka obratila se Redditu kako bi objasnila svoju priču, piše Mirror.

"Imam kćer Vihanu (14) sa svojim suprugom Coleom. Moja svekrva, Connie nedavno je preuzela Vihanu za vikend kod nje i mog svekra Toma. Već su moju kćer posjećivali za vikende i praznike pa se nisam brinula da će se nešto dogoditi, a činilo se da je Vihana dobro tijekom naših jutarnjih i večernjih telefonskih poziva", napisala je. Međutim, mama je doživjela šok nakon što je pokupila kćer od Connie samo da bi Vihanina prethodno duga i kovrčava kosa sada bila puno kraća i ravna.

"Danas, kad je moja svekrva dovezla Vihanu, bila sam šokirana kad sam vidjela da joj je kosa koja je bila duga gotovo do struka sada duga do ramena i da je izravnana. Vihana je odlučila izrasti svoju kosu od kada je išla u šesti razred i prije nije izrazila želju izravnati svoju inače kovrčavu kosu. Vihana mi je uplakana objašnjavala da je njezina baka sve to sama napravila, a lagala joj je da sam ja dala dopuštenje da svekrva to radi zbog čega to nije spomenula dok smo razgovarale. Bila sam užasnuta i nakon što sam utješila svoju kćer, rekla sam suprugu što se dogodilo i razgovarali smo sat vremena o tome što bismo trebali učiniti u vezi s tom situacijom", dodala je.

39-godišnjakinja je rekla da su se ona i njezin suprug tada oboje složili da svekrva više neće viđati svoju unuku sve dok "ne nauči poštivati ​​Vihanine granice". Stvari su se pogoršale kada se počelo govoriti da je Connie išla i njezinom svekru iza leđa. "Na kraju smo zvali mog svekra da vidimo ima li on ikakve veze s ovim, a on je bio užasnut kada smo mu objasnili stvari i rekao da mu je moja svekrva također lagala o dobivanju mog dopuštenja za ovo. Moj se svekar obilato ispričao prije nego što je poklopio, a na kraju sam poslala poruku svojoj svekrvi o tome kako ne može vidjeti Vihanu nasamo dok se ne ispriča za ono što je učinila i dok ne nauči poštivati ​​Vihanine granice."

Sada djed boravi u hotelu i razmišlja o svom braku, a mamu šogorica i svekrva obasipaju porukama. "Bilo je tiho neko vrijeme dok Cole i ja nismo počeli biti bombardirani porukama moje svekrve i šogorice, Lucy. Moja svekrva je bijesna na mene jer je pokušavam držati podalje od njezine unuke i što sam rekla svekru što se dogodilo jer on sada odsjeda u hotelu i razmišlja o njihovom braku. Lucy me izvrijeđala za ono što sam učinila, rekavši da nije zločin što je moja svekrva postupala u najboljem interesu moje kćeri čak i ako mi je radila iza leđa, jer očito se nisam namjeravala brinuti za nju", objasnila je.

Objava na Redditu izazvala je pomutnju na internetu sa stotinama odgovora koji su se složili da je svekrva otišla predaleko. Jedna je osoba napisala: "Laganje o tome da ima vaše dopuštenje je ono što me stvarno naljutilo. Laganje svojoj unuci, laganje svom mužu... što je očekivala da će se dogoditi?" a drugi je komentirao: "To nije bio najbolji interes vaše kćeri. Bilo je protiv njezinih želja i autonomije njezinog tijela. Lagala je vašoj kćeri, svom mužu, i aktivno je učinila nešto za što je jasno znala da nije u redu."

Jedan je korisnik smatrao da je scenarij čak razlog za privođenje nadležnih i rekao: "Ovo je zapravo napad, ošišala je maloljetnicu bez dopuštenja. Prijavite to policiji", dok je netko drugi smatrao da su šogoričine radnje bile užasne i napisao: "Razmislite o dodavanju svoje šogorice na popis osoba kojima nije dopuštena blizina vaše kćeri."

