Vole intimu: Ovaj popis otkriva koji horoskopski znakovi su aktivni u krevetu

Horoskopski znakovi često otkrivaju puno o osobi, od osobnosti pa sve do kompatibilnosti kao partner. No otkrivaju i njihove navike tijekom seksa. Istraživanje Pharmice rangiralo je horoskopske znakove od najaktivnijih do najmanje seksualno aktivnih znakova, što je nekima donijelo loše vijesti, prenosi The Sun.

1. Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

2. Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

3. Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

4. Bik (20. travnja - 20. svibnja)

5. Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

6. Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

7. Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

8. Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

9. Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

10. Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

11. Vaga (23. rujna - 22. listopada)

12. Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Statistike otkrivaju da su osobe rođene na početku godine aktivniji u spavaćoj sobi nego oni rođeni kasnije. Ljudi rođeni u veljači, ožujku, travnju, svibnju i lipnju su najviše seksualno aktivni. Dok s druge strane, čini se da ljudima koji slave rođendane u drugom dijelu godine nedostaje tjelesne intimnosti. Zvjezdani znak s najmanje seksa bio je Blizanci, a Vaga je druga, a Jarac treći najgori. Ti horoskopski znakovi imaju rođendane u rujnu, listopadu, studenom i prosincu.

