Vjerni pas čekao tri mjeseca vlasnika na bolničkom hodniku, a on umro od koronavirusa

Sedmogodišnji psić imena Xiao Bao, što znači 'malo blago' na kineskom, još jednom je dokazao da je pas zaista čovjekov najbolji prijatelj. Njegov vlasnik u veljači je hospitaliziran u bolnici u Wuhanu zbog zaraze koronavirusom, a samo pet dana nakon je preminuo.



Xiao Bao strpljivo je čekao u hodniku bolnice puna tri mjeseca nadajući se da će se vlasnik pojaviti, piše LADBible.

Osoblje bolnice nekoliko puta ga je pokušalo maknuti i otjerati iz bolnice, a svaki put kad su ga odveli negdje dalje, on je pronašao put da se vrati i čeka.



Sredinom travnja, kada su mjere u Kini popustile i supermarket u sklopu bolnice se ponovno otvorio, trgovac je počeo brinuti za psića. "Rekli su mi da je njegov vlasnik umro od koronavirusa, a da ga on svakog dana čeka unutar bolnice. Nikada nije napustio hodnik, to me jako dirnulo. Sprijateljili smo se i nakon nekoliko dana počeo me čekati ujutro ispred trgovine", rekao je trgovac.



U svibnju su se ljudi počeli žaliti na to što pas boravi unutar bolnice, pa je osoblje pozvalo azil za životinje gdje se sada Xiao Bao i nalazi. Dobio je cjepivo, steriliziran je, a azil mu traži dom.