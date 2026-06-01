Liječnici otkrili neočekivani simptom raka koji se vidi u WC-u: Ako primijetite ovu promjenu, ne čekajte ni dana!

S obzirom na to da se sve većem broju mladih osoba dijagnosticira rak debelog crijeva, prirodno je osjećati nervozu zbog te bolesti. Prema dr. Michaelu Cecchiniju, onkologu i jednom od direktora programa za rak debelog crijeva u Centru za gastrointestinalne karcinome na Sveučilištu Yale, stope obolijevanja kod osoba mlađih od 50 godina u stalnom su porastu još od devedesetih godina prošlog stoljeća. U Hrvatskoj je situacija također alarmantna jer je upravo rak debelog crijeva najčešće novodijagnosticirani rak s više od 3.600 novih slučajeva godišnje. Točan razlog porasta broja oboljelih još uvijek je nepoznat. Stručnjaci pretpostavljaju da je povezan sa stilom života i okolišnim čimbenicima, ali konkretan uzrok ostaje misterij. Dok istraživanja traju, iznimno je važno ostati na oprezu, čak i ako ste mladi.

Dio te budnosti jest i poznavanje znakova upozorenja, a jedan iznenađujući simptom u posljednje vrijeme privlači posebnu pozornost na društvenim mrežama. Riječ je o stolici tankoj poput olovke. Jedna korisnica TikToka podijelila je svoje iskustvo, objasnivši kako je primijetila da joj je stolica tanja nego inače, uz druge zabrinjavajuće simptome poput neobjašnjivog gubitka težine i proljeva. U početku je mislila da ima sindrom iritabilnog crijeva pa je odgađala posjet liječniku. Kada je konačno potražila pomoć, dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva u četvrtom stadiju, što naglašava koliko je važno ne zanemarivati promjene u vlastitom tijelu.

Stručnjaci potvrđuju da tanka i uska stolica doista može biti znak za uzbunu. Dr. Cecchini kaže kako se liječnici ponekad susreću s pacijentima čija je stolica "puno tanja, debljine i veličine olovke, što je opis koji će neki pacijenti s rakom debelog crijeva imati". Ova pojava obično se događa ako su tumori prisutni blizu kraja debelog crijeva ili ako oblažu cijelu unutrašnjost crijeva, što sužava prolaz i time mijenja oblik stolice koja prolazi. Zdrava stolica trebala bi biti dugačka i u obliku kobasice, a najviše zabrinjava ako je tanka stolica nova i trajna promjena, upozorava dr. Jeffrey Dueker, gastroenterolog sa Sveučilišta u Pittsburghu. Svaka primjetna promjena u navikama pražnjenja crijeva potencijalni je znak upozorenja, no važno je naglasiti da to ne znači uvijek da je u pitanju rak.

Iako je stolica tanka poput olovke jedan od rjeđih znakova raka debelog crijeva, kako piše HuffPost, kada se pojavi, smatra se iznimno zabrinjavajućim. Puno češći i rašireniji simptomi uključuju krv u stolici i bolove u trbuhu. Drugi znakovi na koje treba obratiti pozornost su nenamjeran gubitak težine, stalni umor i slabost, koji mogu biti posljedica anemije uzrokovane kroničnim, nevidljivim krvarenjem, te osjećaj da crijeva nisu u potpunosti ispražnjena nakon obavljanja nužde. U nekim slučajevima, rak debelog crijeva može se razvijati bez ikakvih simptoma, zbog čega su preventivni pregledi od presudne važnosti.

Ako primijetite bilo kakve simptome, nikada ih ne biste trebali zanemariti. Bilo da se radi o krvi u stolici, kroničnim bolovima u trbuhu, promjenama u pražnjenju crijeva ili neobjašnjivom gubitku težine, važno je da se obratite svom liječniku. "Kod mlađih osoba vrlo je lako pomisliti: 'Ah, to su samo hemeroidi' ili nešto slično... i možda i jest, ali te stvari mogu postojati istovremeno", kaže dr. Cecchini. "Ljudi svakako mogu imati i hemeroide i rak, ili se može raditi o nečemu sasvim trećem." Najbolji način za smanjenje rizika ili rano otkrivanje bolesti jest odlazak na kolonoskopiju ili neki drugi oblik probira. U Hrvatskoj se provodi i Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, koji je ključan za otkrivanje bolesti u ranoj, izlječivoj fazi.

Za većinu ljudi, preventivni pregledi započinju sa 45 godina. Međutim, ako imate neke od navedenih simptoma ili zadovoljavate određene kriterije rizika, možda ćete se morati pregledati i ranije. "Svatko tko ima srodnika u prvom koljenu - majku, oca, brata, sestru, sina ili kćer - koji je imao rak debelog crijeva, pogotovo ako je ta osoba dijagnosticirana prije pedesete godine, ima veći rizik i trebao bi razgovarati s liječnikom o tome kada započeti s kolonoskopijama", objašnjava dr. Dueker. Visokorizične skupine uključuju i osobe koje su imale upalnu bolest crijeva, primale su zračenje u području zdjelice ili trbuha, ili imaju određene genetske sindrome.

Na kraju, važno je informirati liječnika o svojoj medicinskoj povijesti i svim problemima koje primjećujete, ali bez nepotrebne panike. "Svi ovi simptomi ne znače nužno da imate rak debelog crijeva", kaže dr. Dueker. Umjesto toga, oni su pokazatelj da je možda potrebna kolonoskopija kako bi se utvrdilo o čemu se radi. Iako uzrok može biti rak ili prekancerozni polip, rano otkrivanje bolesti najbolji je način za uspješno liječenje. "Važno je otkriti rak rano, bilo kroz probir ili prepoznavanje simptoma, kako bismo ga dijagnosticirali u ranijem stadiju, kada je lakše izlječiv", zaključuje dr. Cecchini. "I dalje svake godine izliječimo većinu ljudi s ovom vrstom raka."