Kad pogledate u sliku, miče li se? Ova iluzija otkriva treba li vam godišnji odmor

Ovu iluziju navodno je napravio profesor neurologije Yamamoto Hashima, a njome se testira kolika je razina stresa kod ljudi, piše The Sun.

U opisu ispod slike je napisano: "Ako mislite da se slika ne pomiče ili ako se pomiče samo malo, zdravi ste i dobro spavate. S druge strane, ako se pomiče stalno moglo bi značiti da ste pod velikim stresom."

Slika se zapravo ne kreće, a ljudi su na internetu fascinirani.

