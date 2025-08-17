Otišao je na nudističko krstarenje pa ostao šokiran onime što je tamo vidio: 'To nisam očekivao'

Muškarac koji je sudjelovao na nesvakidašnjem izletu Big Nude Boat tvrtke Norwegian Cruise Line, u organizaciji nudističke putničke agencije Bare Necessities, podijelio je iznenađujući detalj svog putovanja. Nudistička krstarenja posljednjih godina privlače sve više pažnje – ponajviše zbog znatiželje onih koji vjerojatno nikada ne bi kročili na takav brod. No, kako se ispostavilo, nisu ni približno onakva kakvima ih većina zamišlja.

Popularna je zabluda da su nudistička krstarenja nalik na “pikantne” tematske ture ili svingerska putovanja. U stvarnosti, ona funkcioniraju kao i svako drugo krstarenje – samo s putnicima koji preferiraju život bez odjeće kad god to prilike dopuštaju. Kako je putnik opisao: “Nudističko krstarenje okuplja ljude koji vole uživati u vlastitoj koži”.

Svoj doživljaj podijelio je na Redditu, a jedna činjenica iznenadila je mnoge: “Na nudističkom krstarenju, iznenadili biste se – više od 85% ljudi većinu vremena nosi odjeću”. Iako zvuči paradoksalno, razlog je jednostavan – većina restorana na brodu zahtijeva odjeću, a neki čak i formalnu garderobu. “Pakiranje večernjih haljina i odijela za golo krstarenje vjerojatno nije nešto na što ljudi misle,” našalio se putnik.

Švedski stol imao je svoje posebne norme – odjeća od struka nadolje bila je obavezna. “Potpuno goli ljudi u redu za švedski stol... to mi je pomalo jezivo,” dodao je. A kada se doista skidalo? Najčešće na sunčalištu, u bazenu ili jacuzziju dok je brod bio na moru. Tijekom posjeta privatnom otoku Norwegian Cruise Linea na Karibima, svi su bili potpuno goli.

Na plesnim zabavama – koje su imale i tematske večeri poput “LED night” – vladao je opušten duh, a atmosferu su dodatno zagrijali francuski nudistički glazbeni duo te poneki goli izlet izvan broda. Dakle, čak ni nudističko krstarenje nije potpuna “sloboda bez pravila” – ali svakako je iskustvo koje ruši predrasude.