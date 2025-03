Večeras će nam se pojaviti 'krvavi' puni Mjesec i prodrmat živote ova 4 horoskopska znaka

Što biste učinili da vam netko kaže kako će vam se život iznenada preokrenuti? Da će noć obasjana mjesečinom donijeti otkrića koja niste očekivali? Ovo nije samo poetska metafora – danas nas očekuje snažan astrološki trenutak koji bi mogao uzdrmati temelje vaše svakodnevice, prenosi City Magazine.

Na ovaj dan, puni Mjesec u znaku Djevice donosi priliku za preispitivanje, dok će djelomična pomrčina dodatno pojačati njegov utjecaj. Mjesečeva svjetlost nakratko će oslabiti, a s njom i naša jasnoća – što znači da iluzije koje smo sami sebi stvorili mogu biti razotkrivene. Ovo je prilika za transformaciju, čišćenje i nove početke.

Međutim, određeni horoskopski znakovi osjetit će ove promjene snažnije od drugih. Ako pripadate jednom od njih, pripremite se za važne životne lekcije koje će vam pomoći da pronađete pravi put naprijed.

Djevica: Djevice su poznate po svojoj analitičnosti i potrebi za savršenstvom. Kada pun Mjesec obasja njihovo astrološko polje, naglasak se stavlja na organizaciju, zdravlje i dnevne rutine. Ovo razdoblje potaknut će vas da preispitate svoj način života – od radnih navika do prehrane. No, pazite da ne pretjerate s analizom jer bi to moglo dovesti do stresa i nesigurnosti. Ključ je u prihvaćanju nesavršenosti. Ne morate imati sve pod kontrolom – dopustite promjenama da se događaju prirodno.

Strijelac: Ako ste Strijelac, pun Mjesec donosi velike preokrete u vašem profesionalnom životu. Napetosti koje su se mjesecima skupljale sada izlaze na vidjelo. Moguće su neočekivane promjene posla, nove odgovornosti ili čak potpuno novi smjer u karijeri. Oni koji se opiru promjenama mogli bi se osjećati nesigurno, ali zapamtite – najveći izazovi često vode do najboljih prilika.

Blizanci: Blizanci će se tijekom ovog lunarnog događaja suočiti s obiteljskim izazovima. Ako u obitelji postoje neriješene situacije, tajne ili potisnuti problemi, sada bi mogli isplivati na površinu. Možda ćete morati postaviti granice, donijeti teške odluke ili se distancirati od toksičnih odnosa. Vrijeme će pokazati kako se nositi s ovim promjenama, ali jedno je sigurno – istina će izaći na vidjelo.

Ribe: Pun Mjesec će obasjati ljubavni život Riba, donoseći važne odluke i iskušenja. Ako ste već neko vrijeme nesigurni u svoju vezu, sada je trenutak za suočavanje s istinom – ostati ili otići? Za neke će ovo biti trenutak produbljivanja odnosa, dok će drugi možda odlučiti krenuti dalje. Vrijeme je da se zapitate: je li ovo ljubav koja zaslužuje budućnost?

Bez obzira na vaš horoskopski znak, ovaj lunarni događaj donosi snažne unutarnje promjene. Nešto će završiti, nešto novo će započeti. Vjerujte procesu, slušajte svoju intuiciju i dopustite mjesečevoj energiji da vas vodi prema svjetlijoj budućnosti.

