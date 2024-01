Vaga godišnji horoskop: 2024. godina u ljubavi nosi neke novine, dok će na radnom mjestu biti zahtjevnije

LJUBAV: Dvije eklipse u vašem znaku, 25. 3. (Mjesečeva) i 2. 10. (Sunčeva) stavit će Vage u središte pozornosti. Tih dana intenzivno ćete razmišljati i osjećati o sebi, o svojoj poziciji u nekom odnosu ili ćete se morati angažirati na tu temu. Bitno je da odluke, koje će vam biti važne, donosite barem dan nakon što pomrčina prođe, jer će vam tada sve biti jasnije. Nadalje, 8. 4. također je eklipsa (Sunčeva) u Ovnu, a u vašoj prirodnoj 7. kući braka i duljih veza, pa oko tih dana vrijedi više-manje isto, s time da će fokus biti više prema drugoj strani. Ova će vam godina u ljubavi biti važna jer će iznjedriti neke novine, bitne odrednice, a na vama je da pametno odvagnete slušajući prije svega sebe iznutra. Povoljna vam je Venera od 17. 2. do 12. 3., od 24. 5. do 18. 6., od 30. 8. do 24. 9. kad je u Vagi te od 8. 12. do kraja godine.

KARIJERA: Ozračje na radnome mjestu postajat će turobnije, zahtjevnije, a odnosi s kolegama tražit će strpljenje, zrelost i promišljenost. Ako će vam biti malo teže, pametnim balansiranjem sve ćete znati postaviti na svoje mjesto. Istodobno je i neobično da je moguć iznenadni neočekivani dobitak ili podrška drugih (to nisu kolege ni podređeni, nego netko izvan toga) tijekom proljeća, što će vas ispuniti dodatnim poletom za rad. Dat će vam dobar vjetar u leđa. Nakon 26. 5. kad Jupiter prijeđe u znak Blizanca, sve će vam biti lakše, a moguće je da ćete ojačati poslove i kontakte s inozemstvom, što će otvoriti lijepe prilike za profesionalni razvoj. Oni koji uče bit će na dobitku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Iako će vam se katkad činiti da imate veće zahtjevnosti nego što možda zaslužujete, dugoročno gledajući, pred vama je razdoblje kad će vam mnoge stvari ići na ruku. Vjerojatno to nećete odmah vidjeti, no kako vrijeme bude prolazilo, postajat će sve očitije. Bez brige.



