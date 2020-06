Uključite djecu u kućanske poslove: Evo koje im možete zadati ovisno o njihovoj dobi

Damon Korb, liječnik i autor knjige 'Raising an Organized Child', kaže da se trebate manje fokusirati na zadatak kao takav, a više na to što će taj zadatak naučiti vaše dijete. Zapravo, ne biste ih trebali zvati 'kućanski poslovi' kada ih djeca obavljaju, otkrio je za Good House Keeping. "To zvuči već na početku nekako strogo. Pospremanje po kući ne bi trebao biti zadatak već uzajamno pomaganje. Nešto što je normalno."



Pospremanje po kući djeci također pomaže razvijati vještine koje su potrebne za kasniji uspjeh i funkcioniranje - organiziranost, neovisnost, kontinuitet, shvaćaju koji su koraci potrebni da dođu do kraja zadatka, planiranje, rješavanje problema. "Još jedna stvar koju ćete naučiti djecu je ta da u životu postoje obaveze i stvari koje moramo napraviti."



Naravno, učenje vještina treba prilagoditi njihovim godinama - zadatci koje može obaviti 2-godišnjak razlikuju se znatno od onih koje može obaviti 7-godišnjak, recimo.



Od druge do pete godine učite ih nekakvom redu. "Naravno da je lakše da sami pospremite ono što treba nego da dajete njima, ali poanta je da razvijaju vještine. Ovako mala djeca moraju naučiti da zadatak ima svoj početak, vrhunac i kraj. Uzmemo igračku, igramo se s njom, a zatim ju pospremimo", kaže dr. Korb. Također mogu skloniti tanjur sa stola nakon što su završili jelo i staviti ga u sudoper ili staviti rublje u perilicu. Najbolji zadatak je zapravo pospremanje igračaka jer im na taj način najviše rade mišići. Djeca u ovoj dobi čak i vole čistiti.



U dobi od 6 do 7 godina počinju shvaćati koliko je bitno pomagati drugima, a hraniti kućnog ljubimca najbolji je način da im pokažete tu vrstu odgovornosti. Mogu staviti ili izvaditi suđe iz perilice, posložiti veš i postaviti stol. Kada navrše 8 ili 9 godina postat će odgovorniji i samostalniji. "Ovo je odlična dob da ih naučite kako da sami rade stvari za sebe, na primjer, da slože sami ruksak za trening ili da u ruksak za školu sve spremaju po smislu i praktičnosti."

Radite s njima kako biste im pokazali da sve ima svoje mjesto. Također, što više radite na tome da nauče ovu bitnu stavku to ćete se manje morati nositi s pitanjem 'mama, tata, gdje mi je...?'. Mnogi 8-godišnjaci znaju sami sebi napraviti doručak, pa nije loša ideja da ih uključite i u to kako bi znali sami uzeti užinu i neka jednostavna jela.



Kada navrše 10 i 11 godina vrijeme je za ozbiljnije i veće zadatke. Bitno je da ste ih do ove dobi već naučili koje stvari trebaju sami obavljati za sebe. "Jedan od načina da ih naučite neovisnosti je da napravite tablicu zadataka. Djeca u ovoj dobi počinju vas shvaćati kao 'zanovijetala', a tablica će napraviti to da ih ne morate vi podsjećati na zadatke i biti, kako kažu, naporni."



S navršenih 11 i 12 godina trebaju shvatiti da svaka obaveza treba biti izvršena na vrijeme. "Recimo, stavljanje i vađenje suđa iz perilice ne može čekati kao ni bacanje smeća. Shvaćanje da sve treba biti gotovo do određenog vremena jer ima svoj 'deadline' pomoći će im kasnije u srednjoj školi." Sada već mogu početi usisavati, kositi, prati veš, uzimati poštu iz sandučića, bacati smeće...



Jednom kada postanu tinejdžeri, moglo bi se dogoditi da odbijaju bilo što raditi po kući. "Nije da ne žele pomoći nego im treba motivacija. Njihov način motiviranja nerijetko je drugačiji od našeg, a ove godine su idealne da nauče prioritete: obaveze idu prije zabave. Dakle zadaća prije kompjutora, igrica i druženja s prijateljima."



Kada su još malo stariji treba se pobrinuti da su savladali sve što ste ih do sada učili. Također, sada bi već trebali znati sami skuhati neko jednostavnije jelo, oprati veš, glačati, zašiti gumb na odjeći, brinuti o autu i čistiti. "Koliko će toga obavljati po kući ovisi, naravno, o tome koliko imaju drugih obaveza. Škola, sport, ples... Sve te aktivnosti im ispunjavaju dan, pa ih ne treba još pretrpavati kućanskim obavezama."



Naravno da će tijekom svih godina učenja doći i do njihove pobune, ali ostanite smireni. Vrlo često roditelji postanu frustrirani kada djeca ne naprave neki zadatak po doma jer bi njihova pomoć dobro došla, ali imajte na umu kako se djeca mijenjaju, a pogotovo tinejdžeri - kod njih je uvijek neki bunt i često su egocentrični. Ne razumiju vašu perspektivu. Razgovarajte s njima, motivirajte ih i učinite sve vezano za kuću zabavnim i interesantnim koliko god to možete.