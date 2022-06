'Uhvatio sam suprugu kako se s drugim muškarcem ljubi u parku; nikako da joj kažem da sam ih vidio'

Nedavno sam otkrio da me žena vara, a to mi se nažalost dogodilo već drugi put u životu. Naime prva žena me također varala i nismo nikada više uspjeli obnoviti povjerenje, pa smo se razveli. Jedva sam se natjerao da ponovno počnem izlaziti, no kad sam u noćnom izlasku upoznao svoju sadašnju ženu odmah smo se zaljubili. Vjenčali smo se 18 mjeseci kasnije i dobili dva sina; jedan sad ima šest godina, a drugi tri, napisao je jedan muškarac anonimno za The Sun.

U zadnje vrijeme je, kaže, počela previše čuvati svoj telefon, a postala je i opsjednuta zdravom prehranom i odlaskom u teretanu. Jednog popodneva su njega nazvali iz sinovog vrtića i rekli mu da dijete ima temperaturu ali da nisu mogli dobiti njegovu suprugu. On je, priča, pokupio sina i odveo ga kući, a ona je došla tek kasnije navečer i nije ni znala što se dogodilo jer se cijeli dan nije javljala. Uz to, činilo se da se uopće nije zabrinula za sina.

- Nekoliko dana kasnije rekla je da ima sastanak s klijentima u gradu, a ja sam preko aplikacije pogledao gdje joj se nalazi mobitel. Ispalo je da je na skroz suprotnom kraju grada, u jednom velikom parku. Otišao sam tamo i šetajući vidio jedan par koji se ljubio. Žena je izgledala kao moja supruga, a kad sam pažljivije pogledao, vidio sam njezinu aktovku pored nje - nastavio je.

Od tada još, kaže, nije s njom o tome razgovarao i uopće ne zna kako bi započeo tu temu. Ne želi odustati od života koji su zajedno stvorili, ali ne zna ni što napraviti.

- Biti će to težak razgovor ali morate ga obaviti. Pronađite dobar trenutak, možda kada vam djeca spavaju, i recite joj što ste vidjeli. Recite joj da ju volite i da ne želite da vam brak propadne, ali da želite shvatiti što je s vama pošlo po zlu. Slažete li se još uvijek dobro? Uživate li u zajedničkom životu? Imate li dobar seksualni život? Možda jedno drugo uzimate zdravo za gotovo. Život itekako ima naviku ometati romansu, osobito parovima s malom djecom - odgovorila mu je Deidre.

