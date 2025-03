U viralnom videu podijelila dva znaka koja otkrivaju da je vaš partner sklon varanju: 'Obratite pažnju'

Varanje je jedan od najgorih oblika izdaje u vezi. Ruši povjerenje, nanosi emocionalnu bol i ostavlja dugotrajne posljedice. No, kako prepoznati znakove da vaš partner možda nije vjeran? Stručnjaci tvrde da postoje brojni pokazatelji – od suptilnih promjena u govoru tijela do naglih promjena u ponašanju. No, jedna TikTokerica, Fiona, tvrdi da postoje dva jasna znaka koja odaju muškarce sklone varanju, a oba su povezana s njihovim aktivnostima na Instagramu.

Prema Fioni, muškarci koji pokazuju sklonost varanju često imaju sljedeće obrasce ponašanja na Instagramu:

Prate gomilu nepoznatih žena, posebno fitness influencerica: Ako vaš partner prati velik broj žena koje ne poznaje, osobito onih koje objavljuju sadržaj vezan uz fitness, to bi mogao biti znak za uzbunu. "Ako vidim da prati hrpu fitness djevojaka, odmah mi je jasno – sklon je prevarama", rekla je Fiona.

Prate gotovo svaku ženu koju su ikada upoznali: Ako vaš partner prati svaku ženu s kojom je ikada imao interakciju – od konobarice do poznanice iz srednje škole – to može biti zabrinjavajuće. "Ako su se sreli, ako su razgovarali, on ima njezin Instagram. To je odmah energija osobe sklone varanju", tvrdi Fiona.

Ako vaš partner prati svaku ženu s kojom je ikada imao bilo kakav kontakt, možda se postavlja pitanje – zašto? Što planira s tolikim profilima fitness influencerica ili slučajnih poznanica? S druge strane, Fiona je u drugom videu istaknula i suprotan problem – muškarci koji uopće nemaju društvene mreže također mogu biti razlog za zabrinutost.

Iako društvene mreže mogu dati određene naznake, najvažniji faktor u svakoj vezi je povjerenje. Umjesto analiziranja popisa praćenih profila, ključ je otvorena komunikacija i poštovanje partnera. Na kraju dana, najbolji savjet bio bi – nemojte varati.