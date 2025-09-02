Ovo je idealna razlika u godinama ako želite da vam veza potraje

Mnogi se pitaju postoji li “zlatna formula” kada je riječ o razlici u godinama između partnera – i može li ona odrediti trajnost veze. Stručnjaci kažu da odgovor glasi: da. Manja razlika donosi veću stabilnost Prema psihoterapeutkinji Eloise Skinner, idealna razlika u godinama kreće se između nula i tri godine. “Ova razlika najčešće rezultira duljim i stabilnijim odnosima, pokazala su istraživanja”, objašnjava Skinner za Metro.

Razlog je jednostavan – partneri su tada u sličnim životnim fazama. To znači da imaju usklađenija financijska očekivanja (štednja, ulaganja, potrošnja), bolje razumiju međusobne zdravstvene potrebe te dijele slične fizičke mogućnosti. Zbog toga je lakše sudjelovati u istim aktivnostima, dijeliti roditeljske obaveze ili planirati putovanja.

Istraživanja također pokazuju da kod parova s velikim razlikama u godinama zadovoljstvo u vezi brže opada, a otpornost na životne izazove je slabija. Skinner naglašava da velike razlike u godinama mogu dovesti do nesklada u emocionalnoj zrelosti, životnim iskustvima, vrijednostima i prioritetima te očekivanjima od veze.

Praktični izazovi uključuju i osnivanje obitelji – kod starijeg partnera mogu postojati problemi s plodnošću, neusklađeni roditeljski stilovi ili povećan rizik da dijete prerano izgubi jednog roditelja. Još jedna česta prepreka su financije: dok jedan partner možda razmišlja o mirovini, drugi se još uvijek upušta u veće poslovne i životne rizike.

Može li postojati “prevelika” razlika u godinama?

Iako ne postoji čvrsto pravilo, svaki par trebao bi realno sagledati može li u takvoj vezi dobiti život kakav želi. Skinner upozorava i na potencijalnu opasnost od neravnoteže moći: “U vezama s velikom razlikom u godinama često postoji asimetrija – jedan partner može imati više financijskih resursa, bolju karijeru ili veći društveni status”. No, dodaje kako se takva neravnoteža može pojaviti i u vezama bez razlike u godinama.

Za dugoročnu i zdravu vezu ključno je da partneri imaju slične razine emocionalne i psihološke zrelosti, kao i usklađene vrijednosti, ciljeve i životne želje – što je češće slučaj u vezama s manjom razlikom u godinama.