Tri godine je živjela u napuštenoj bolnici: 'Osjećala sam se kao posljednja žena na Zemlji"

Malo tko bi imao hrabrosti provesti noć u napuštenoj bolnici, a još manje ljudi može zamisliti da ondje i živi. No upravo je to bio svakodnevni život za Aishu Barratt, londonsku TikTokericu i TV producenticu, koja je tri godine provela u sablasnoj zgradi u ulozi tzv. čuvara imovine (property guardian).

Riječ je o neobičnom programu u kojem ljudi žive u napuštenim zgradama – poput škola, crkava, ureda pa čak i bolnica – u zamjenu za brigu o prostoru, i to za simboličnu najamninu. Neki plaćaju tek 40 eura tjedno, što je izuzetno privlačno u vremenu kada cijene stanovanja u Londonu vrtoglavo rastu.

Aisha je na TikToku redovno dokumentirala svoju svakodnevicu u napuštenoj bolnici. Lutanje praznim hodnicima opisala je kao osjećaj da je “posljednja žena na Zemlji”, a njezin sadržaj fascinirao je tisuće pratitelja. U videima je pokazivala prostorije nekadašnje bolnice koje je pretvorila u garderobe, ostave pa čak i skladište za slatkiše. “Toliko toga možete učiniti s ovim nekonvencionalnim prostorima – to je dio zabave”, rekla je.

Iako su joj se pratitelji divili zbog hrabrosti, mnogi su iskreno priznali da bi ih bilo strah boraviti tamo i jednu noć. Jedna korisnica komentirala je: “Wow, ne bih mogla spavati. Hrabra djevojko!” Drugi su se pitali što bi bilo da netko pokuša provaliti ili da se dogodi nešto nepredviđeno.

Iako se doima kao scena iz horor filma, Aisha nije bila usamljena. Zgradu je dijelila s još oko 150 drugih čuvara imovine, a svatko je imao vlastitu sobu i određenu odgovornost za dio prostora. Objasnila je kako program funkcionira: “Kada vlasnik zgrade čeka dozvole za prenamjenu ili rušenje, ne žele klasične stanare ni tvrtke unutra. Umjesto toga, postave skrbnike. Mi znamo da ćemo morati otići čim dobijemo otkaz, ali u zamjenu imamo jeftin smještaj i odlične lokacije”.

Nakon tri godine, Aisha se preselila u, kako kaže, “slatki djevojački stan”. Ipak, oproštaj od bolnice za nju je bio emotivan trenutak. Snimila je posljednju “turneju” kroz prostorije i priznala da će joj nedostajati male bizarnosti svog neobičnog doma – iako sigurno neće žaliti za beskrajnim slojevima prašine koje je morala brisati gotovo svaki dan. “Bilo je to ludo vrijeme. Iskustvo koje nikada neću zaboraviti”, priznaje.