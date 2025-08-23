Tri godine je živjela u napuštenoj bolnici: 'Osjećala sam se kao posljednja žena na Zemlji"

Malo tko bi imao hrabrosti provesti noć u napuštenoj bolnici, a još manje ljudi može zamisliti da ondje i živi. No upravo je to bio svakodnevni život za Aishu Barratt, londonsku TikTokericu i TV producenticu, koja je tri godine provela u sablasnoj zgradi u ulozi tzv. čuvara imovine (property guardian).
Riječ je o neobičnom programu u kojem ljudi žive u napuštenim zgradama – poput škola, crkava, ureda pa čak i bolnica – u zamjenu za brigu o prostoru, i to za simboličnu najamninu. Neki plaćaju tek 40 eura tjedno, što je izuzetno privlačno u vremenu kada cijene stanovanja u Londonu vrtoglavo rastu.
@loveaishab Replying to @Milky Way when i first moved in i spent 50% of my time lost, haven’t been to every floor to this day! • • #convertedbuilding #propertyguardian #abandonedhospital #spookylondon ♬ slimpetras nicki minaj pluggnrage - slimpetras
Aisha je na TikToku redovno dokumentirala svoju svakodnevicu u napuštenoj bolnici. Lutanje praznim hodnicima opisala je kao osjećaj da je “posljednja žena na Zemlji”, a njezin sadržaj fascinirao je tisuće pratitelja. U videima je pokazivala prostorije nekadašnje bolnice koje je pretvorila u garderobe, ostave pa čak i skladište za slatkiše. “Toliko toga možete učiniti s ovim nekonvencionalnim prostorima – to je dio zabave”, rekla je.
Iako su joj se pratitelji divili zbog hrabrosti, mnogi su iskreno priznali da bi ih bilo strah boraviti tamo i jednu noć. Jedna korisnica komentirala je: “Wow, ne bih mogla spavati. Hrabra djevojko!” Drugi su se pitali što bi bilo da netko pokuša provaliti ili da se dogodi nešto nepredviđeno.
@loveaishab abandoned hospital skate park anniversary 🫶🏽 #abandonedhospital #propertyguardian #skatergirl #onthisday ♬ original sound - Aisha | LDN, Fashion, Beauty ✨
Iako se doima kao scena iz horor filma, Aisha nije bila usamljena. Zgradu je dijelila s još oko 150 drugih čuvara imovine, a svatko je imao vlastitu sobu i određenu odgovornost za dio prostora. Objasnila je kako program funkcionira: “Kada vlasnik zgrade čeka dozvole za prenamjenu ili rušenje, ne žele klasične stanare ni tvrtke unutra. Umjesto toga, postave skrbnike. Mi znamo da ćemo morati otići čim dobijemo otkaz, ali u zamjenu imamo jeftin smještaj i odlične lokacije”.
Nakon tri godine, Aisha se preselila u, kako kaže, “slatki djevojački stan”. Ipak, oproštaj od bolnice za nju je bio emotivan trenutak. Snimila je posljednju “turneju” kroz prostorije i priznala da će joj nedostajati male bizarnosti svog neobičnog doma – iako sigurno neće žaliti za beskrajnim slojevima prašine koje je morala brisati gotovo svaki dan. “Bilo je to ludo vrijeme. Iskustvo koje nikada neću zaboraviti”, priznaje.