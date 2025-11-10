Tražite savršen poklon? Imamo nekoliko ideja s kojima nećete pogriješiti

Iz godine u godinu sve si ranije postavljamo ono ključno pitanje: što pokloniti za Božić? Izbor je veći nego ikad, no u gomili svega što se nudi u trgovinama i na webshopovima ponekad je teško odabrati pravu stvar, naročito ako kupovinu ostavimo za zadnji trenutak. Ove godine naučili smo jedno zlatno pravilo – pravo vrijeme za planiranje i kupovinu je sada, jer pomno odabran poklon istinski će razveseliti osobu kojoj je namijenjen. Kako bismo vam olakšali potragu, pronašli smo darove koji će biti pravo iznenađenje ispod bora, ali i pravi raj za sve gurmane.

Mi smo svoje favorite pronašli u koncept trgovini Witrine Zagreb koja okuplja hrvatske i regionalne brendove, a glavna zvijezda setova je The Artisan gin koji utjelovljuje autentične hrvatske okuse, pažljivo usklađene kako bi transformirali vaše iskustvo uživanja u vrhunskom London Dry ginu.U njegovoj se recepturi nalazi 14 pomno odabranih organskih biljaka, ručno ubranih u suradnji s obiteljskim poljoprivrednicima diljem Hrvatske. Upravo ta pažljivo birana botanika daje The Artisan Ginu njegov prepoznatljiv karakter i slojevit okus, a uz okus, jednako je prepoznatljiva i neodoljiva boca prestižnog izgleda s reljefnim detaljima koji suptilno naglašavaju fluktuaciju okusa. Bilo da birate klasiku i spoj s tonicom, ili neki od koktela na bazi gina – The Petal, Royal Kiss, Tom Collins ili Negroni, The Artisan gin savršena je opcija.

Elegantni i profinjeni

Setovi su praktični, promišljeni i elegantni. U jednom poklonu krije se više pažljivo odabranih proizvoda koji se međusobno nadopunjuju i stvaraju cjelinu. Bilo da je riječ o gurmanskim delicijama, mirisnim uljima, vinima ili slatkim zalogajima, pažljivo osmišljeni poklon-setovi savršena su blagdanska priča. Poklon-setovi imaju i onu važnu, često zaboravljenu prednost: uklanjaju stres oko odabira. Umjesto da satima razmišljamo što kombinirati, netko je to već učinio za nas, a kada tome pridodamo i elegantno pakiranje, imamo dobitnu kombinaciju i recept za savršen božićni poklon.



Najprestižniji hrvatski proizvodi

Ako želite poklon koji priča priču, pravi odabir su setovi s pažljivo odabranim domaćim proizvodima, odnosno delicijama nastalim u malim serijama, često ručnim radom, koji posebnu pažnju stavljaju na detalje i kvalitetu. Osim što na prvi pogled donose dašak luksuza, oni nose i lokalne tradicije, ljubav prema zanatu, ali i osobni pečat onih koji ih stvaraju. Od gurmanskih proizvoda poput domaćih džemova, maslinovih ulja i čokolada s potpisom hrvatskih majstora do mirisnih svijeća i dodataka za ured ili dom – svaki od njih ima posebnu priču.

Vrhunska maslinova ulja, birane salame, vrhunska vina, ručno rađene čokolade, tartufi i mnoge druge autohtone delicije dio su setova konceptne trgovine Witrina . Maslinova ulja Chiavalon, Ipša i Mate, vina Clai, Krajančić, Radovan, Markus ili Bura Mrgudić, zatim aromatične rakije i likeri Destilerije Aura, mirisni začini i delikatese Nai 3.3 te čokolade Vrsna i kolači Vilm, te The Artisan Gin koji će biti zvijezda svih blagdanskih druženja – svi oni nose prepoznatljiv pečat tradicije i domaće izvrsnosti. Ako volite darivati sitnice koje mirišu na toplinu doma, gurmanski setovi bit će pun pogodak. Spoj aromatičnih ulja, maslina, začina, čokolade i kvalitetnog vina podsjetit će svakoga na sporiji ritam života i čari hedonizma.

Savršen odabir

U moru mogućnosti vrijedi se potruditi pronaći one poklone koji spajaju praktičnost, ljepotu i doživljaj. Zato su poklon-setovi uvijek siguran odabir, promišljeni i elegantni. Savjetujemo da se potrudite pronaći najbolje praktične poklone koje svatko može cijeniti i koristiti. A kada set uključuje aromatičnu kapljicu poput The Artisan Gina i omiljeni zalogaj svih generacija, znamo da smo dobro odabrali. Witrina u svojoj ponudi ima više od 30 različitih poklon-setova , od elegantnih i profinjenih do onih rustikalnih i toplih. Ono što možemo potvrditi jest da je ovo dar koji će oduševiti i one najzahtjevnije , ove godine odaberite poklone koji pričaju priču i razveselite svoje najmilije.