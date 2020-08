Tko je brži - hrt ili gepard? Odgovor će vas iznenaditi

Nitko ne može osvojiti naša srca kao čovjekov najbolji prijatelj - pas. Postoji posebna veza između ljudi i njihovih četveronožnih prijatelja te se u njihovu čast slavi i poseban dan. Na današnji dan, 26.8., je Dan pasa, a evo što on predstavlja, prenosi Days of the year.

Dan pasa zamišljen je tako da se slave sve pasmine pasa; mješance i čistokrvne. Dan pomaže osvješćivati potrebu za udomljavanjem te naučiti da se životinje poštuju.

Pogledajmo nekoliko nevjerojatnih činjenica o psima koji će vam pomoći da bolje shvatite ova nevjerojatna stvorenja. Jeste li znali, na primjer, da je najuspješniji lovac na svijetu afrički lovački pas? Ovi psi su uspješni u 50 do 70 posto lova, a drže čak i Guinnessov svjetski rekord. Još jedan Guinnessov rekord ide Salukiju jer je najstarija pasmina pasa. Ova pasmina zapravo potječe iz 329. godine prije Krista. Tada su se Egiptu ti psi držali kao kraljevski kućni ljubimci. Navodno je vrsta još starija te seže do sedmog stoljeća prije Krista i vezuje se za područje drevne Mezopotamije. Dokazi su ostaci rezbarija koji su slični toj pasmini.

Jeste li znali da psi imaju tri kapka? To je nešto što mnogi ljudi ne znaju o svojim krznenim prijateljima. Treći poklopac je optička membrana koja je poznata i kao sokol. Važno je osigurati zaštitu oka. Također postoje neke karakteristike koje su povezane s određenim pasminama pasa. Na primjer, Shar-Peis i Čau Čau imaju crne jezike. Također, 30 posto Dalmatinaca je gluho na jedno uho. Isto tako, jeste li ste znali da - ako će gepard i hrt biti u utrci na duže staze - hrt će pobijediti? To je zbog toga što se hrtovi odlikuju iznimnim brzinama na velikim udaljenostima. Oni mogu držati tempo od 35 km/h čak sedam kilometara.

Možemo se prisjetiti i nekih od najinspirativnijih junaka na svijetu u čast Dana pasa. Počnimo s Killianom, labradorom koji je spasio svog malog prijatelja od zlostavljanja. Još je jedna nevjerojatna priča o zlatnom retriveru zvanom Toby. Kad je njegova vlasnica, Debbie Parkhurst, uzela veliki komad jabuke u grlo, nije ga mogla izvući i morala je udarati o vlastita prsa kako bi pokušala izbaciti jabuku, ali bezuspješno. Njezin dvogodišnji zlatni retriver primijetio je njezin očaj te je skakao gore-dolje na trbuhu i time joj spasio život.

Dariju multipla skleroza nije spriječila da prehoda hodočašće od 600 km: