Svi psi odlični su za tečaj pronalaženja droge, bez obzira na njihovu veličinu

Psi koji završe tečaj K9 Nosework vrlo će lako pretražiti sobu vašeg tinejdžera, njegov auto pa i njega osobno u potrazi za malim zelenim smotuljkom koji ne bi smio posjedovati. Iako ovi psi ne traže kanabis, oni bi njegov miris u vrlo kratkom roku lako usvojili te ga s jednakim žarom tražili na svojim treninzima kao i mirise propisane pravilnikom discipline. Psi svih pasmina, dobi, veličina, temperamenata mogu njušiti i svi će na svoj način i svojim tempom savladati Nosework te u tome biti uspješni i uživati sa svojim vodičima. Cijeli tečaj odvija se na povodcu te svaki pas ima osobni prostor – ne prilaze mu drugi psi kako bi na satu lakše radio. Tečaj je idealan za male pse, koji su inače nepravedno zapostavljeni u kinološkim disciplinama. Ne mora se provoditi po velikoj hladnoći, vrućini ili kiši i na blatnjavoj livadi kao neke druge discipline. Vodiči vrlo brzo zavole ovu disciplinu kao vrlo praktičnu, a mali pas često iznenadi svojim sposobnostima, jer svaki nos može se staviti u pogon, bio pas velik ili malen. Trening je uvijek prilagođen veličini psa – mirisi se skrivaju tako da ih svaki pas može pronaći, i ono važnije – pokazati. Treninzi na tečaju 1. stupnja (NW1) obično se odvijaju u zatvorenom, a cilj je da psi do kraja tečaja nauče pretražiti posudice i pokazati upravo onu u koju je sakriven miris. Napredniji treninzi odvijaju se na najrazličitijim lokacijama kako bi psi imali uvijek neko novo iskustvo, a u obzir dolaze parkovi, kafići, trgovine za kućne ljubimce, skladišta i garaže, centar grada, sprudovi na Savi, sportski tereni. Psi s treninga odlaze izmoreni pa često zaspu u autu na povratku kući.

Foto: Ana Jurenić

Za početak potrebna je epruveta s mirisom i jedna plastična kutija, a nakon toga radi se na manjim posudicama, čunjićima i kartonskoj kutiji. Osim jednostavne opreme, ljepota discipline je i u tome što se rad u prvim tjednima odvija kod kuće, u uvjetima bez puno ometanja. To je izvrsna zanimacija za cijelu obitelj, a iznenadili biste se kako neke bake, mame i djeca uživaju u radu s kućnim ljubimcem – pomažu skrivati miris, mjere vrijeme, snimaju trening kako bi poslali snimku u grupu. Za razliku od potrage za igračkom koja mu je nagrada sama po sebi, pas ovdje traži miris eteričnog ulja koji mu ništa ne znači. Zbog toga ga u početku dosta nagrađujemo hranom pa se može reći da hranimo psa kroz rad. To ne znači da pas jede više nego inače, umjesto hrane u zdjelici nudimo mu hranu uz miris. Već nakon 8-9 tjedana tečaja pas i vodič imaju osnove koje se mogu koristiti u svakodnevnom životu čak i ako pas ne nastavi na 2. stupanj.

Foto: Ana Jurenić

Stariji, invalidni i privremeno slabije pokretni psi mogu učiti i trenirati K9 Nosework jer pravila propisuju da je miris skriven tako da ga svaki pas nosom može dosegnuti. Treninzi se prilagođavaju psima i vodičima, pa ih mogu odraditi i psi koji se oporavljaju od nekog zahvata, jednako kao i stariji, slabije mobilni vodiči. Štenci su izvrsni kandidati za rad nosom jer to je jedno od prvih osjetila na koje se oni oslanjaju. Ovu disciplinu savjetujemo i vlasnicima plahih i reaktivnih pasa kako bi uz fokus na miris lakše prebrodili izazove koje pred njih postavljaju događaji i okolina. Koliko vremena dnevno treba vježbati? To je individualno, važno je prilagoditi se psu i situaciji. Netko vježba i više puta tijekom dana, ali to onda moraju biti vježbe ne dulje od nekoliko minuta jer pretjerivanje može biti kontraproduktivno. Zaštitni znak udruge K9 NoseWork Hrvatska je narančasta njuškica koja se nalazi na njihovoj Facebook i Instagram stranici gdje možete potražiti i dodatne informacije o tečaju koji počinje početkom rujna.

Foto: Ivana Presečki

